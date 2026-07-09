CJ제일제당, 작년 ‘단백하니 프로틴바’ 시작 제품군 확대 ‘알파드라이브원’과 올리브영 팝업 ‘서울 스낵 클럽’ 운영

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당은 단백질 라이프스타일 브랜드 ‘단백하니(사진)’가 출시 1년 만에 누적 판매량 130만개를 돌파했다고 9일 밝혔다.

‘단백하니’는 CJ제일제당과 올리브영이 공동 기획한 브랜드다. 지난해 6월 프로틴바를 시작으로 단백질쉐이크 3종(시그니처·초코·말차), 프로틴바 2종(피넛버터·말차초코) 등을 선보이며 제품군을 확대했다.

고대 작물 중 하나인 ‘파로(Faro)’를 활용한 차별화된 맛과 식감이 특징이다. 프로틴바는 파로에 열과 압력을 가해 뻥튀기처럼 부풀리는 퍼핑(Puffing) 공정을 적용해 고소하고 바삭한 식감을 구현했다. 단백질쉐이크는 한 팩당 단백질 22g에 당류는 2g으로 낮췄다.

CJ제일제당은 K-팝 아티스트 ‘알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)’을 브랜드 모델로 발탁하고, 7월 한 달간 CJ올리브영 센트럴 명동타운점에서 팝업 스토어 ‘서울 스낵 클럽’을 운영한다. 시식 코너와 함께 ‘단백하니’ 제품을 포함해 3만원 이상 구매한 고객에게 알파드라이브원 굿즈를 증정한다. 팝업 오픈 첫 주 ‘단백하니’ 매출은 전월 동기간 대비 약 4배 증가했다. 팝업 현장 매출은 행사 전 대비 약 10배 늘었다.

CJ제일제당은 이달 초 ‘단백하니 프로틴바 피스타치오 더블초코’를 새롭게 출시하는 등 브랜드 포트폴리오를 지속 확대하고 있다. 회사 관계자는 “간편하면서도 맛있게 단백질을 챙길 수 있어 웰니스에 관심이 높은 2030 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다”며 “앞으로도 소비자 취향과 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보일 것”이라고 말했다.