올 상반기에만 1조5200억 공급 물적담보대출 평균금리 은행권 최저 내년 중소법인 대출 서비스 출시

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 개인사업자 대출 공급액이 누적 5조원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

개인사업자대출을 취급하기 시작한 2022년 2600억원에서 지난해 1조8400억원으로 확대된 바 있다. 케이뱅크는 올해 상반기에만 1조5200억원의 개인사업자대출을 공급했다. 이는 지난해 연간 공급액의 약 82% 수준으로, 반 년 만에 작년 연간 공급액에 육박하는 실적을 기록한 것이다.

특히 부동산담보대출과 보증서대출 취급이 빠르게 늘면서 개인사업자 여신 잔액 기준 보증·담보대출 비중은 올 6월말 45% 수준까지 확대됐다. 신용대출 중심에서 보증·담보대출이 균형을 이루는 안정적인 포트폴리오를 구축하게 됐다.

보증서대출은 전국 모든 광역자치단체 지역신용보증재단과 협력 체계를 구축한 데 이어 포항·구미 등 기초자치단체까지 협력 범위를 확대하며 공급 기반을 넓혀왔다. 부동산담보대출은 은행연합회 공시 기준 개인사업자 물적담보대출의 올해 5월말 잔액 평균 금리가 연 3.49%로 은행권 최저 수준을 기록하며 금리 경쟁력을 바탕으로 빠른 성장세를 이어가고 있다. 5월말 기준 개인사업자 물적담보대출을 취급하는 은행 18개사의 평균 금리는 4.32%다.

케이뱅크의 전체 원화대출금 잔액 중 기업대출 비중은 2024년말 7%에서 올해 6월말 17%로 확대됐다.

케이뱅크는 개인사업자 금융 지원을 더욱 강화하기 위해 보증서대출의 취급 한도와 부동산담보대출의 지원 범위를 확대한다. 오는 14일부터 보증서대출의 건당 대출 한도를 기존 1억원에서 최대 2억원으로 높여 소상공인의 자금 수요에 대한 지원을 강화한다.

올해 3분기 중에는 부동산담보대출의 취급 물건과 대출 용도도 확대한다. 기존 아파트에서 연립·다세대주택, 오피스텔, 상가까지 담보 대상을 넓히고, 운전자금뿐 아니라 시설자금까지 지원 범위를 확대해 개인사업자의 자금 수요에 대응할 예정이다.

내년에는 중소법인 대상 대출 서비스를 출시해 기업금융 영역을 본격 확대할 계획이다. 개인사업자 금융에서 축적한 디지털 역량과 운영 경험을 바탕으로 중소법인 금융시장까지 사업 영역을 넓혀 기업금융 경쟁력을 한층 강화해 나간다는 전략이다.