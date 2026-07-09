약 700억원 규모 자체 투자 30톤급·140톤급 무인수상정 차례로 개발 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화시스템은 지난달 초 자체 투자 및 개발한 30톤급 무인수상정을 부산 가덕대교 인근에서 성공적으로 진수했다고 9일 밝혔다.

30톤급 무인수상정은 부산과 거제 장목항을 오가며 본격적인 해상 시험에 돌입했다.

한화시스템은 해군이 추구하는 해양 유·무인 복합전투체계 전환에 맞춰 약 700억원 규모의 자체 투자를 통해 30톤급 및 전투임무 수행이 가능한 140톤급 무인수상정(USV) 개발을 전격 추진 중이다. 이번에 진수한 30톤급 무인수상정은 내년 말까지 고도화된 인공지능(AI) 기반 자율운항 기술의 완전성을 검증하는 핵심 테스트베드로 활용할 예정이다.

한화시스템은 정찰용 무인수상정 해령에 적용된 자율운항 기술을 기반으로 국내 규격 기준 자율운항 실증을 마쳤다. 이를 바탕으로 미 해군 표준 인프라인 무인 해양 자율성 아키텍처(UMAA) 기준을 충족하는 글로벌 규격 호환성 실증에 돌입한다. 나아가 AI 기술을 접목해 장애물·타깃 탐지는 물론 피아식별과 추적까지 독자적으로 수행하는 차세대 자율운항 기술을 완성할 계획이다.

특히 ▷유턴이 어렵고 선박이 밀집한 지역에서의 협수로 자율운항 ▷수백 킬로미터(㎞)에 이르는 장거리 자율운항 등 실제 작전 환경에서의 효용성을 극대화하기 위한 고난도 검증에 집중한다.

최근 전장의 중심 축은 유인 전략자산에서 무인체계로 이동하고 있다. 한화시스템은 전장 트렌드에 대응하기 위해 글로벌 표준 시장 선점에 속도를 낼 방침이다. 유문기 한화시스템 해양사업부장은 “글로벌 표준, 고도의 AI 자율운항 기술과 지휘통제 기술을 완벽히 내재화한 한화시스템의 무인수상정을 통해 대한민국 해양방산 기술 영토를 세계로 넓혀갈 것”이라고 말했다.