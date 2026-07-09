현대카드, 현대차 미국·멕시코 법인 1차 PoC 완료 이달 말 유럽 법인 간 스테이블코인 송금 검증

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대자동차그룹의 현대카드와 현대자동차가 스테이블코인을 활용한 실제 해외 법인 간 송금 준비를 마쳤다. 단순한 기술 검증을 넘어 실제 비즈니스에 즉시 도입할 수 있는 수준까지 완성도를 끌어올렸다는 평가다.

현대카드는 스테이블코인을 활용해 현대자동차 미국·멕시코 법인 간 송금을 진행하는 1차 PoC(Proof of Concept∙타당성 검증)를 성공적으로 마친 데 이어 유럽 법인을 대상으로 2차 PoC를 진행한다고 9일 밝혔다.

그동안 일부 IT 및 핀테크 기업을 중심으로 실험적으로 쓰이던 스테이블코인을 글로벌 대기업의 실제 해외 법인 간 대금 청구 및 송금 수단으로 활용했다는 점에서 의미가 크다.

현대카드는 이번 PoC가 첨단 기술의 단순 검증에 그치지 않고, 국제 비즈니스에서 빈번하게 발생하는 정산 및 송금 과정을 그대로 구현했다고 설명했다. 이를 위해 현대카드와 현대차는 해외법인의 회계∙세무∙법무∙내부통제 등 법규 및 규제를 종합적으로 점검했으며, 실제 송금 구조와 방식·역할 등 프로세스설계 등 종합 인프라 구축을 주도했다.

1차 PoC는 현대차미국법인(HMA)이 2만 달러를 스테이블코인(USDT)으로 전환해 현대차멕시코법인(HMM)에 송금한 뒤, 이를 다시 달러로 환전하는 방식으로 진행됐다. 송금과 검증을 포함한 전 과정에 걸린 시간은 평균 7분에 불과했다. 기존 은행 간 송금 방식이 최소 3~4시간 이상 소요되는 것과 비교하면 압도적인 속도와 안정성이다. 이번 1차 PoC에는 현대카드, 현대차 미국·멕시코 법인을 비롯해 달러기반 스테이블코인 발행사인 ‘테더(Tether)’, 블록체인 기술기업 ‘아발란체(Avalanche)’, 블록체인 기반 결제 인프라 기업 ‘액심(Axiym)’이 참여했다.

이달 말부터 시작되는 2차 PoC는 유럽 내 현대자동차 해외법인에서 진행된다. 이번에는 달러 외에 현지 통화를 기반으로 실제 송금을 진행하며, 환전 과정에서의 비용 효율성 등 스테이블코인 송금이 가져다 줄 실질적인 경제적 효익을 검증한다. 2차 PoC에는 써클(Circle), 비자(VISA) 등 글로벌 파트너사들이 참여한다.

현대카드는 이번 검증을 계기로 실제 해외법인간 송금에서 스테이블코인을 활용할 수 있도록 기반을 마련한 만큼 현대자동차와 함께 세계 각국에 진출해 있는 현대자동차그룹 해외 법인 간 정산, 자금 이체 등 다양한 영역에서 스테이블코인의 확장성을 검토해 나갈 계획이다.

현대카드 관계자는 “이번 PoC는 단순 기술 검증을 넘어 실제 도입이 가능한 수준으로 준비를 마쳤다는 데에 의미가 있다”며 “향후 국제 송금 및 결제 인프라를 비롯해 스테이블코인을 활용한 다양한 비즈니스를 모색하고 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.