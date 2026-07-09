[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계백화점이 지역의 숨은 가치를 발굴해 소개하는 프로젝트 ‘로컬이 신세계’의 영역을 한우로 확대한다고 9일 밝혔다.

이번 프로젝트는 10일부터 16일까지 본점·강남점·센텀시티점·대구점 식품관에서 진행된다. 지역의 미식과 문화를 여행 콘텐츠로 소개해 온 ‘로컬이 신세계’가 생산자와 로컬 식재료 자체에 주목해 선보이는 첫 번째 프로젝트다.

행사에서는 전라남도 영광의 ‘청보리 한우’와 강진의 ‘여물 한우’를 선보인다. 영광 청보리 한우는 보리를 발효·숙성한 사료를 먹이고 약 6만평 규모의 초지에서 방목해 키웠다. 강진 여물 한우는 깨와 귀리, 보릿겨를 직접 끓여 만든 전통 방식의 쇠죽으로 사육했다.

행사 기간 다양한 특수 부위를 포함해 산지별 한우의 차별화된 맛과 개성을 경험할 수 있다. 신세계백화점이 전사적으로 진행하는 ‘테이스트 더 뉴 월드’ 행사와도 연계한다. 9일 오후 8시부터 신세계백화점 앱을 통해 행사 전용 쿠폰을 내려받으면 행사 상품을 특별가에 살 수 있다.

유명 한식 셰프와 협업해 로컬 한우를 활용한 코스 요리를 선보이는 ‘프리미엄 다이닝 프로젝트’도 진행할 예정이다. 미식 인플루언서와 협업도 추진해 로컬 생산자들의 이야기를 알리고, 지역의 식재료를 고급 미식 콘텐츠로 확대한다는 방침이다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “고객에게는 차별화된 미식 경험을, 생산자에게는 브랜드 가치를 알릴 기회를 제공해 지속 가능한 로컬 비즈니스 모델로 발전시키겠다”고 말했다.