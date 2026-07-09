스코틀랜드 ‘르네상스 클럽’서 개막 우승자에게 상금 157만 달러·GV60 마그마 수여 선수, 캐디, 골프 팬 위한 현장 프로그램 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 제네시스는 유럽을 대표 남자 프로골프 대회인 ‘2026 제네시스 스코티시 오픈’이 스코틀랜드 노스 베릭에 위치한 ‘르네상스 클럽’에서 9일(현지시간)부터 12일까지 개최된다고 밝혔다.

제네시스 스코티시 오픈은 DP월드투어와 미국프로골프(PGA) 투어가 공동 주관하는 대회로, DP월드투어 최상위 5개 대회인 ‘롤렉스 시리즈’에 속한다.

1972년 ‘스코티시 오픈’으로 시작한 이 대회에 제네시스는 2022년부터 공식 후원사로 참여하고 있으며, 지난해 후원 계약을 2030년까지 연장하며 장기 파트너십을 이어가고 있다.

이번 대회에는 지난해 우승자인 크리스 고터럽(세계 랭킹 13위)과 스코티 셰플러(세계 랭킹 1위), 로리 맥길로이(세계 랭킹 2위), 맷 피츠패트릭(세계 랭킹 4위)을 비롯해 DP월드투어, PGA 투어, KPGA 코리안투어 소속 선수 156명이 출전해 치열한 우승 경쟁을 펼칠 예정이다.

한국(계) 선수로는 PGA 투어에서 활약 중인 김시우(세계 랭킹 22위), 이민우(세계 랭킹 39위), 김주형(세계 랭킹 66위), 임성재(세계 랭킹 80위) 선수 등이 출전한다. 아울러 2025 제네시스 챔피언십 우승자 이정환을 비롯해 최승빈, 옥태훈, 김백준 등 KPGA 코리안투어 소속 선수 4명도 제네시스 초청 선수로 참가한다.

이번 대회의 총상금은 900만달러(약 136억원)이며, 우승자에게는 상금 157만달러와 함께 GV60 마그마 모델이 부상으로 수여된다.

또한 17번 홀에서 첫 홀인원을 기록한 선수와 캐디에게는 각각 GV70 전동화 모델과 GV60가 제공되며, 15번 홀에서 첫 홀인원을 기록한 선수에게도 GV60가 부상으로 수여된다.

제네시스는 원활한 대회 운영을 위해 대회 기간 중 제네시스 차량 135대를 지원한다. 아울러 르네상스 클럽 곳곳에 ▷GV60 마그마 ▷GMR-001 하이퍼카 1:2 스케일 모델 ▷GV70 전동화 모델 ▷G80 전동화 모델 ▷GV60 등 총 14대의 차량을 전시한다.

특히 지난달 세계 최고 권위의 내구 레이스인 ‘르망 24시간’에서 처음 공개한 ‘박스 버기’ 콘셉트도 대회 기간 동안 코스 내 전시될 예정이다.

제네시스는 브랜드 핵심 가치인 ‘손님’ 철학과 한국적 ‘환대’ 문화를 바탕으로 선수와 캐디, 골프 팬, 파트너를 위한 다양한 현장 프로그램을 운영한다.

먼저 제네시스는 대회 기간 동안 선수와 캐디를 위한 전용 휴게 공간인 ‘플레이어스 앤 캐디스 카페’를 운영하고, 참가자들의 휴식과 영양을 고려한 식음 서비스와 한국식 다과를 제공할 예정이다.

올해 제네시스는 르네상스 클럽의 홀 순서를 재구성하고, 일반 관람객을 위해 기존 6번 홀 인근에서 운영했던 ‘제네시스 퍼블릭 라운지’를 15번 홀 인근에 배치해 운영한다. 이를 통해 후반 승부처를 가까이에서 즐길 수 있는 대표 관전 공간으로 퍼블릭 라운지를 조성함으로써 보다 많은 관람객에게 새로운 현장 경험을 제공할 계획이다.

또한, ▷제네시스 골프 컬렉션 전시 ▷골프 시뮬레이터(TGL) 연계 프로그램 등 다양한 참여형 이벤트를 통해 관람객 접점을 넓히고 브랜드 경험을 한층 강화할 방침이다.

이시혁 제네시스사업본부장(전무)은 “올해 ‘제네시스 스코티시 오픈’은 대회 운영 전반의 완성도를 한층 높여 선수와 캐디, 갤러리 모두가 제네시스만의 차별화된 환대와 프리미엄 경험을 누릴 수 있도록 했다”며 “특히 르네상스 클럽 코스 내 홀 플레이 순서를 전면 재구성해 마지막 순간까지 예측할 수 없는 긴장감을 더하고, 세계 최고 수준의 골프 관전 경험을 선사할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 제네시스는 지난 2월 10년째 대회 타이틀 스폰서를 맡고 있는 PGA 투어 ‘2026 제네시스 인비테이셔널’을 성황리에 마무리하는 등 골프 마케팅에 적극 나서며 고객 접점을 넓히고 있다.