AI 기반 자동화 공정 안전관리 시스템 고용부 장관상 수상 지문·NFC 자동 인증, AI 비전 재실 감지 등 도입

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 오토랜드 광주가 고용노동부와 안전보건공단이 주관하는 ‘2026 AI·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지’에서 대상(고용노동부 장관상)을 수상했다고 9일 밝혔다.

이번 수상은 자동화 공정 내 안전사고를 예방하기 위해 인공지능(AI) 기술을 접목한 스마트 안전관리 시스템을 국내 최초로 도입한 성과를 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

기아는 기존 LOTO(Lock-Out, Tag-Out) 방식의 한계를 보완하는 데 주목했다. LOTO는 설비 점검·수리 시 작업자가 직접 자물쇠를 설치해 설비 가동을 차단하고, 작업 종료 후 잠금을 해제하는 산업안전 절차를 뜻한다.

그러나 기존 LOTO 방식은 작업자가 자물쇠와 열쇠를 직접 휴대해야 하고, 반복 출입 시마다 번거로운 절차를 거쳐야 하는 데다, 다수 작업자가 동시에 진입하는 경우 관리가 복잡해지는 한계가 있었다.

이에 따라 공정 진입 전 LOTO 활용률이 목표 대비 낮은 수준에 머무는 등, 작업자 개인의 안전의식과 자발적 준수에 의존하는 기존 방식만으로는 실질적인 사고 예방에 한계가 있었다.

기아 오토랜드 광주는 이 같은 문제를 근본적으로 해결하기 위해 ‘AI LOTO 시스템’을 개발·도입했다.

해당 시스템은 지문·NFC 기반 자동 인증, 안전문 손잡이 잠금 구조, AI 비전(Vision) 기반 재실 인원 자동 감지 기능으로 구성된다.

작업자가 공정 내부에 있을 경우 외부에서 임의로 설비를 가동할 수 없도록 원천 차단하고, 출입 인원과 재실 인원을 실시간으로 비교해 불일치가 감지되면 즉시 알람을 발생시키는 구조다.

이를 통해 기존에 작업자의 주의와 판단에 맡겨졌던 안전관리를 시스템이 자동으로 감지하고 통제하는 방식으로 전환했다.

AI LOTO 시스템은 단순한 설비 보완을 넘어 ‘사람이 주의해야 하는 안전’에서 ‘위험 자체가 발생하기 어려운 안전’으로의 전환을 실현했다는 점에서 의미가 크다.

아울러 기아는 오토랜드 광주 현장 적용을 통해 핵심 기능을 검증했으며, 표준 모듈화와 복수 설치가 가능한 구조로 설계해 향후 타 공장 및 타 사업장으로의 수평 전개 가능성도 확보했다.

기아 관계자는 “자동화 공정 내 안전사고를 예방하기 위해 기존 작업자 의존형 안전관리 방식의 한계를 직접 고민하고, 이를 AI와 스마트 기술로 개선한 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 작업자의 주의에만 기대는 안전이 아니라, 위험 자체가 발생하기 어렵도록 만드는 시스템 중심의 안전환경 구축에 지속 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 기아는 앞서 지난 3월 행정안전부와 ‘지방소멸 대응을 위한 상생 업무협약(MOU)’을 체결, 소멸위기지역을 대상으로 PBV(목적기반모빌리티)를 활용한 신선식품 무료배송 서비스를 론칭하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동에 적극 나서고 있다.