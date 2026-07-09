과감한 규제 혁신으로 제도 사각지대 해소…구민 삶의 질 높인 행정 혁신 사례 5건 최종 확정 최우수 사례에 ‘골목형상점가 지정요건 완화’ 선정…서울시 자치구 중 ‘최다’ 지정 쾌거

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 공공서비스의 질을 높이고 구민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 이끌어낸 ‘2026년 상반기 적극행정 우수사례’ 5건을 최종 선정했다.

구는 일선 현장에서 창의성과 전문성을 바탕으로 적극행정을 실천한 직원을 격려하고 공직사회 내 적극적인 일하기 문화를 확산하기 위해 매 반기마다 우수사례를 공모하고 있다.

이번 우수사례는 실적 검증과 직원 투표, 적극행정위원회의 심사 절차를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 2건이 최종 확정됐다.

먼저 상반기 ‘최우수’ 사례로는 지역상권활성화과의 ‘골목형상점가 지정요건 완화 및 맞춤형 지원을 통한 상권 활성화 프로젝트’가 선정됐다.

그동안 골목상권들은 전통시장법에 따른 전통시장으로 인정받지 못해 각종 정부 지원 정책에서 소외되어 왔다. 이를 보완하기 위한 ‘골목형상점가’ 지정마저도 기존 조례의 높은 문턱(2000㎡당 30개소 이상 밀집 등)에 가로막혀 진입이 어려운 실정이었다. 이에 지역상권활성화과는 과감한 조례 개정을 추진해 밀집 요건을 기존 30개소에서 변경 ‘15개소 이상’으로 대폭 완화하며 신규 상점가 발굴의 물꼬를 텄다.

이러한 규제 완화 노력의 결과로 관악구는 총 21개소를 지정하며 ‘서울시 자치구 중 최다 골목형상점가 지정’이라는 기록을 달성했다. 지난해 12월부터 올해 5월까지 조원복길, 샤로수길, 뷰티거리, 보랏빛거리 등 4개소가 추가 지정되는 결실을 맺었다. 이를 통해 구 전체 가맹 점포의 3분의 1에 달하는 약 680여 개 점포가 온누리상품권 가맹 혜택을 받게 되면서 골목상권 매출 증대의 든든한 기반을 마련했다.

이외에도 구는 특정 분야에 국한되지 않고 여가·건강·생활 편의 등 구민 일상과 밀접한 생활 전반에서 실질적인 변화를 이끌어낸 ‘구민체감형 행정 혁신’ 우수사례들을 다수 발굴해 눈길을 끌었다.

우수 사례로는 ▷노후된 공간을 구민 체감형 복합 정원문화공원으로 전환한 ‘낙성꽃뜰정원’ 조성 ▷주민 접근성 향상과 원스톱 건강관리 인프라를 확대한 관악구 최초 체력인증센터 설치가, 장려 사례로는 ▷복잡한 계약업무를 디지털 전환해 간소화한 ‘계약계산기’ 웹페이지 구축 ▷1인가구 청년 대상 다회용 플라스틱 이사 박스 무상대여로 이사비용 절감 및 자원순환까지 챙긴 ‘Re:Use 착한이사’가 함께 선정됐다.

박준희 구청장은 “기존의 관행에 안주하지 않고 구민의 불편을 해소하기 위해 현장에서 발로 뛴 직원들의 노력이 빚어낸 값진 결실”이라며 “적극행정을 펼친 직원들에게는 확실한 인센티브를 제공해 사기를 진작시키는 한편, 앞으로도 구민들이 일상에서 확실한 변화를 체감할 수 있도록 적극적이고 역동적인 행정 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.