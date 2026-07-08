[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 송진우가 일본인 아내 미나미와 예측 불가한 결혼 생활을 공개한다.

7일 방송된 SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 말미에는 송진우와 아내 미나미가 새로운 출연진으로 등장하는 예고편이 공개됐다.

예고 영상에서 송진우는 아내를 두고 “처음에는 액션배우인 줄 알았다. 액션을 정말 많이 한다”며 “뺨을 맞은 적도 있고, 제 팬티를 찢어놓은 적도 있다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 미나미는 “입으면 밑이 없더라. 그런 적이 몇 번 있다”고 오히려 뿌듯해하는 듯한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이어 송진우는 “집에서는 웃음으로 승부를 겨루는 일이 많다. 가끔은 한일전 같은 분위기가 펼쳐지기도 한다”고 말했다.

실제 영상에서는 두 사람이 집 안에서도 높은 텐션을 유지한 채 춤 대결을 벌이는 등 코믹한 일상을 선보였다. 인터뷰에서도 서로를 향해 “내가 이길 거야”라고 외치며 유쾌한 신경전을 이어갔다.