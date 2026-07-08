육·해·공사 총동창회 총궐기대회 참석해 정부 규탄 “과거 향한 정치보복…육사 희생양 삼아 안보 해체”

[헤럴드경제=신대원 기자] 나경원 국민의힘 의원은 8일 정부의 육·해·공군사관학교 통합 추진에 대해 ‘국방 개악’이라며 이재명 대통령 탄핵 사유까지 될 수 있다고 주장했다.

나 의원은 육·해·공군사관학교 총동창회가 이날 서울 여의도 국회 본관 계단에서 개최한 ‘육·해·공군사관학교 통폐합 및 육사 지방 이전 반대 국민 총궐기대회’에 참석해 육·해·공사 통합 추진과 관련 “약체 군대를 만드는 국방 개악”이라며 “안보 영웅들, 과거를 향한 정치 보복이다. 안보의 뿌리를 뒤흔드는 제도적 전복”이라고 비판했다.

그는 이 대통령을 향해서도 “‘북한이 북침을 걱정하고 있다’면서 북한의 입장을 대변하고 있다”며 “안보의 눈과 귀가 되는 국군방첩사령부를 해체한다. 전시작전통제권 전환은 속도전으로 밀어붙이고 있다”고 비판을 이어갔다.

또 “지금은 물리적 안보 해체와 사상적 무장 해제가 동시에 일어나고 있는 총체적 안보 파괴”라면서 “국가가 위태롭고 국민이 위험하다. 막아야 되지 않겠느냐”고 말했다.

나 의원은 계속해서 “지금 (사관학교 입학) 학력이 저하됐다는데, 초급장교 대우를 올려주고 제복을 입은 분들의 명예를 높여야 되는 것 아니냐”면서 “거꾸로 가고 있다”고 규탄했다.

이어 “이들이 진짜 하고 싶은 것은 육사를 희생양 삼아 육군, 해군, 공군의 강한 결속력으로 대한민국 반공전선 최전선에 있었던 대한민국 안보를 해체하는 것”이라며 “함께 맞서 싸워야 한다”고 호소했다.

태릉 육사 이전 배경으로 부동산 대책이 거론되는 것과 관련해선 “정말 황당하기 이루 말할 수가 없다”면서 “각종 대출 규제, 부동산 규제는 그냥 놔두고 안보의 심장부, 안보의 성지를 불도저로 밀어내고 아파트를 짓겠다는 게 말이 되느냐”고 반문했다.

나 의원은 특히 “이재명 정권에 강력히 경고한다”면서 “만약 졸속 통폐합을 진행한다면 대통령이 헌법상 국가를 보위할 책무를 다하지 않는 것이다. 결국 대통령 탄핵 사유에도 이를 수 있다는 것을 경고한다”며 대통령 탄핵까지 들먹였다.

한편 육·해·공사 총동창회가 주최한 이날 총궐기대회에는 주최측 추산 2000여명에 가까운 인원이 참석했다.

육·해·공사 총동창회가 사관학교 통합과 관련해 집단행동에 나선 것은 이번이 처음이다.