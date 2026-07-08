[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 유소년 골프 유망주 발굴과 저변 확대를 위해 ‘2026년도 KLPGA 유소년 골프환경 조성 지원사업’ 참가학교를 모집한다고 8일 밝혔다.

문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 진행되는 이 사업에서 KLPGA는 지난 2015년부터 전국 22개 학교에 골프 연습시설을 지원하며 유소년 선수 육성 발판을 마련해왔다.

최근에는 2024년 경기 남양주 사능초등학교, 2025년 세종 감성초등학교 등에 실외 골프연습장을 준공했다. 올해도 전국 초등학교 또는 중학교 중 1개교를 선정해 전폭적인 지원을 이어갈 예정이다.

최종 선정 학교에는 8타석 규모의 실외 골프연습장 시공과 함께 클럽 세트, 골프공, 골프장갑, 볼 공급기 등 다양한 골프용품이 지원된다. 아울러 KLPGA 회원들이 직접 학교를 방문해 골프 레슨을 진행하는 ‘KLPGA 재능기부단’ 프로그램도 함께 지원될 예정이다.

신청 일정과 대상 등 자세한 사항은 KLPGA 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 참가를 희망하는 학교는 공고문에 첨부된 지원서를 작성해 오는내달 12일까지 우편으로 제출하면 된다.