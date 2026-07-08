유럽 재무장·현지 생산역량 강화 논의 폴란드·루마니아 현지화 사례 등 소개

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화에어로스페이스 대표단은 지난 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO, 나토) 방위산업포럼에 참가해 유럽 방산 생산 기반 강화와 산업 협력 확대 방안 등을 논의했다고 8일 밝혔다.

해당 포럼은 나토 정상회의의 방산 분야 부대 행사로, 회원국 정부와 글로벌 방산기업, 정책기관 관계자들이 한자리에 모여 안보 현안과 산업협력을 논의하는 자리다.

이번 포럼 패널 세션에서 야첵 치렉 한화에어로스페이스 유럽법인장은 나토 회원국과 인도·태평양 파트너국(IP4) 간 방산 협력 확대의 필요성과 장기적인 산업 협력의 중요성을 강조했다.

야첵 법인장은 “새로운 기술과 새로운 위협, 그리고 변화하는 지정학적 환경은 우리가 국방과 억제력, 회복력을 바라보는 방식을 바꾸고 있다”며 “유럽의 방위력 강화를 위해서는 단순한 장비 확보를 넘어 안정적인 공급망 구축과 현지 생산 역량 강화, 공동 개발·생산 체계 구축 중요성이 더 커지고 있다”고 말했다.

이어 “기술은 신뢰와 공동의 목표, 강력한 파트너십 위에서 가장 큰 가치를 발휘한다”며 “한화에어로스페이스는 각국의 자주국방 역량을 강화하고 산업협력을 확대하며, 더욱 강하고 회복력 있는 나토 방산 생태계 구축에 기여하는 데 전념하고 있다”고 강조했다. 야첵 법인장은 산업협력 전략의 대표 사례로 폴란드와 루마니아를 비롯한 유럽 각국에서 추진 중인 현지 생산과 기술협력, 산업 파트너십 확대 사례를 소개했다.

한화에어로스페이스는 폴란드에서 K9 자주포와 천무 사업을 통해 기술협력과 공동생산 체계를 성공적으로 구축했고, 미사일 공동생산을 위한 현지 합작법인(JV)설립과 MCS(모듈장약)생산기지 구축을 추진 중이다. 루마니아에서는 지상방산체계 생산시설을 건립 중이며, 북유럽에서는 K9 자주포와 천무를 중심으로 기술협력과 투자를 확대하고 있다. 독일과 프랑스 등 서유럽에서도 공동개발과 기술협력 등을 추진 중이다.

이번 포럼에서는 한국과 나토 간 방산 협력을 고도화하기 위한 정부 차원의 청사진도 제시됐다. 이재명 대통령은 방위산업포럼 기조연설에 나서 ‘한국-나토 방산협력 파트너십 2.0’을 제안하며, 기존 무기체계 중심의 협력을 공동 연구개발과 공동생산, 공동운용, 장기 산업협력으로 확대하자고 제안했다. 또한 한국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 나토의 오랜 노하우와 결합될 경우 양측의 안보 역량을 한층 강화할 수 있다고 강조했다.

한편, 한화에어로스페이스는 같은 날 네트워킹 리셉션을 열었다. 행사에는 나토 의회연맹(NATO PA), 나토 동맹변혁사령부(ACT) 등과 미국 의회 대표단, 글로벌 방산기업 등 150여명이 참석했다. 참석자들은 방산 생산기반 강화와 공급망 회복력 제고, 공동생산 확대 등 다양한 협력 방안을 논의했다.