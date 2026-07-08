[헤럴드경제=정대한 기자] 이마트가 여름 몸보신을 위한 ‘피코크X정관장’ 신제품을 선보이고, 보양식을 최대 반값 할인한다고 8일 밝혔다.

신제품은 ‘홍삼 전복 삼계탕’, ‘홍삼 청국장 밀키트’, ‘홍삼 요거트’. ‘홍삼 포도당 캔디’ 등 4종이다. 간편식 브랜드 피코크와 홍삼 전문 브랜드 정관장의 협업으로 기획했다.

9일부터 15일까지는 보양 식재료의 할인 행사가 펼쳐진다. 이마트는 해양수산부와 함께 ‘미역 먹고 자란 완도산 활전복’을 신세계 포인트 적립 시 50% 할인해 판매한다. 국산 민물장어(700g)’도 정상가 5만4000원에서 반값인 2만7000원으로 낮춘다.

500g 닭을 두 마리 담은 ‘무항생제 두 마리 영계’는 행사 카드로 결제 시 40% 할인 판매한다. 1㎏ 이상 국내산 토종닭을 백숙 재료와 함께 담은 ‘백숙용 토종닭’도 신세계 포인트 적립 시 5000원 할인된 1만980원에 판매한다.

동충하초, 상황버섯 등 삼계탕 육수용 재료를 티백에 담은 ‘삼계탕 부재료’ 7종도 신세계포인트 적립 시 1000원 할인한다. ‘삼계탕에 어울리는 세척 인삼’도 농림축산식품부와 연계해 포인트 적립 시 20% 할인 판매한다.

완제품도 있다. ‘녹두삼계탕’, ‘능이백숙’, ‘누룽지 삼계탕’ 등 피코크 삼계탕·백숙 6종은 신세계 포인트 적립 시 20% 할인한다. 합계 2만5000원 이상 구매하면 신세계 상품권 5000원권을 증정한다. 자연주의·아워홈·목우촌 등 할인도 이어진다.