마르크 뤼터 나토 사무총장과 면담 트럼프 美대통령 주최 리셉션 참석 불투명

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 참석차 튀르키예를 방문중인 이재명 대통령은 마르크 뤼터 나토 사무총장과의 면담을 통해 한국과 나토 사이에 ‘조달 기본협정’ 체결을 위한 협상을 개시했다고 밝혔다.

위성락 청와대 국가안보실장은 7일(현지시간) 앙카라에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 “세계 최대 규모의 나토 방산 시장과 견고한 방산 공급망 구축을 위한 발판을 확보했다”면서 이같이 밝혔다.

위 실장은 “이 협정은 나토와 파트너국 간 군수·방산 협력과 조달 계약에 필요한 법적·행정적 사항을 규정한다”면서 “협정이 체결되면 연 15조 원으로 예상되는 나토 공동조달 시장에 우리 기업들이 참여할 수 있는 제도적 기반이 마련될 것”이라고 설명했다.

이어 “이와 함께 우리나라는 나토 동맹국들이 장비·물자·역량을 공동 개발하는 다국적 협력사업 중 기존에 옵저버로 참여해 온 탄약・우주 사업에 더해 방산 원자재 사업에 옵저버로 새로 참여하게 됐다”면서 “다국적 협력 사업이 더욱 확대된 것”이라고 설명했다.

그러면서 “탄약, 방산, 원자재 사업에 참여하는 것은 한국과 나토 간 무기 체계의 상호 운용성을 강화하는 것이자, 한국 군수품의 안정적 조달 여건을 만드는 데 기여할 것”이라고 강조했다.

미래 첨단산업 분야 협력 성과도 소개했다. 위 실장은 “우주 관련 사업에도 참여하게 되면서 나토가 보유한 우주산업 인프라를 활용, 우리의 우주발사 기회를 넓히는 데에도 도움이 될 것”이라고 내다봤다.

이어 “나토는 우크라이나 전을 통해 드론·AI 등 첨단 기술이 좌우하는 미래전에 대한 경험을 축적했다”며 “한국 역시 나토 혁신훈련장에 우리 기업의 참여를 추진할 것”이라고 설명했다.

나토는 미국, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 영국, 이탈리아, 캐나다, 프랑스 등 32개국이 가입해 있으며 전세계 국방비의 55%를 차지하는 전세계 최대 방산 시장이다.

자연스럽게 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담에도 관심이 쏠렸다. 당초 이 대통령은 8일 도널드 트럼프 미국 대통령이 주최하는 리셉션에 참석할 수 있다는 전망도 나왔다.

다만 이에 대해 위 실장은 “(리셉션) 아이디어가 있었지만, 구체화되지는 않았다. 그 정도”라고 설명했다.