투자자 교육·가이드라인에도 변동성 우려 지속

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 최근 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 증시 변동성을 키운다는 지적과 관련해 제도 보완 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

구 부총리는 7일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 “지금 레버리지 ETF가 주식시장 변동성을 많이 갖고 오고 있다는 우려는 잘 알고 있다”며 “보완 방안을 협의하고 있다”고 말했다.

그는 “정책을 도입할 때는 외환시장과 자본시장(에 미칠 영향을) 함께 봤지만, 현재는 일부 문제점도 제기되고 있다”며 “그런 문제를 어떻게 보완하고 최소화할지에 대해 협의 중”이라고 설명했다.

‘재경부가 환율 관리 차원에서 레버리지 ETF 상품 도입을 주장한 것 아니냐’는 질의에는 “꼭 그런 것만은 아니다”라며 “여러 시장을 종합적으로 고려했을 때 이런 상품이 필요하다는 판단에서 도입했다”고 답했다.

구 부총리는 “이 제도가 도입되기 전에는 해외에서 2배, 3배 레버리지 ETF가 운영되고 있었고, 그쪽으로 투자가 많이 이뤄졌다”며 “이를 막기 위해 (상품을) 도입한 측면도 있다”고 설명했다.

그러면서 “(레버리지 ETF 투자를 위해) 교육도 받게 하고 일정한 가이드라인도 마련했지만, 현 시점에서는 여러 우려가 제기되는 만큼 이를 안정화할 방안이 무엇인지 협의하고 있다”고 덧붙였다.