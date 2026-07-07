[헤럴드경제=김벼리 기자] 국내 독자 기술로 개발된 차세대 중형위성(차중) 4호가 발사에 성공하면서 농작물 작황 분석부터 산불 등 재난 감시까지 가능한 디지털 농림업 관리 체계 구축에 속도가 붙을 전망이다.

7일 연합뉴스에 따르면 차중 2호는 차세대 중형위성 사업의 네번째 위성이다. 국내 독자 기술로 개발한 500㎏ 중형위성 표준형 플랫폼을 확보해 양산형 위성을 개발하고 민간 기술을 이양하기 위해 개발됐다.

차중 사업은 본체 및 핵심 탑재체를 국내 주도로 자체 개발해 우주기술 자립성을 강화하기 위해 한국항공우주연구원과 한국항공우주산업(KAI)이 표준형 플랫폼 기술 개발에 참여했다.

이를 통해 위성개발 기간 단축, 비용 절감을 위한 표준형 플랫폼 기술을 확보했다. KAI가 차중 3~5호 개발도 주관했다.

이중 과학위성인 차중 3호는 지난해 11월 한국형발사체 누리호 4차 발사를 통해 발사됐으며 4호도 발사에 성공했다.

차중 4호는 관측폭 120㎞에 5m 크기 물체를 분간할 수 있는 광학탑재체를 통해 농작물 작황, 농경지 분석, 산림 관측 등을 수행한다.

넓은 면적 촬영이 가능한 만큼 같은 지역 관측 주기가 짧아져 최신 정보를 빠르게 얻을 수 있는 장점이 있다.

광역 관측영상은 농작물 생육상태 및 작황 분석, 농지 이용 변화 모니터링 등에 쓰일 수 있어 디지털 농경지 관리체계 구축에 기여하리란 전망이다.

적외선 관측 등을 통해 농작물의 작황 정도를 파악하는 기술은 이미 전 세계적으로 널리 활용되고 있다.

또 3일이면 한반도 전체를 촬영할 수 있는 만큼 산불 등 재난 상황에서는 산림 훼손, 생태 변화 등을 정밀 관측할 수 있을 전망이다.

차중 위성이 4차 발사까지 성공하면서 표준플랫폼 기반 수출 사업화도 탄력을 받을 전망이다.

차중 4호는 본체 및 탑재체 부품의 75% 이상을 국산화해 독자 우주개발 역량을 검증했다.

정부는 이런 중형위성 표준플랫폼과 국산화 기술을 더해 항공기 수출과 연계한 사우디, 페루, 인도네시아 지역 등에 수출을 추진한다는 목표다.