[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 이재명 대통령이 7일(현지시간) 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의에 참석하기 위해 튀르키예 앙카라 에센보아 공항에 도착했다.

이 대통령은 1박 2일간의 일정으로 나토 정상회의가 열리는 튀르키예와 2박 3일간의 일정으로 몽골을 국빈 방문한 뒤 11일 귀국할 예정이다.

지난달 주요7개국(G7) 순방을 마치고 돌아온 뒤 약 20일 만의 정상외교 일정으로 세계 최대 규모의 방산 시장이자 세계 국방비의 55%를 차지하는 나토 동맹국들을 상대로 방산 공급망 구축을 위한 본격적인 발판을 마련하겠다는 계획이다.

특히 중요 일정으로 이 대통령은 이날 오후 곧바로 나토 방산포럼에 참석한다.

나토 방산포럼은 나토 동맹국과 파트너 국의 정부를 비롯해 방산업계, 금융권 고위 인사 1000여 명이 참석하는 행사로, 지난해부터 나토 정상회담의 공식일정으로 개최되고 있다.

이 대통령은 나토 방산포럼 참석을 통해 K-방산의 우수성과 신속한 조달 능력을 직접 알림으로써 ‘글로벌 방산 수출 4대 강국’으로 도약에 박차를 가하겠다는 전략이다.

또 나토 동맹국과 파트너국의 방위사업 투자의지를 대외적으로 알리고, 금융기관의 방위산업에 대한 투자확대와 국가 간·기업 간 협력을 유도해 방위력과 억지력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 위해 이 대통령은 ‘공유된 가치, 더 강한 산업기반 : 파트너십 및 협력 확대’를 주제로 개최되는 네 번째 세션에 패널로 참석해 ‘대한민국과 NATO의 방위산업 연대’를 주제로 발제한다.

나토일정을 마친 이 대통령은 8일 저녁 몽골로 이동한다. 역대 정부 중 가장 빠른 정부 출범 1년 만에 몽골을 국빈 방문 일정이다. 몽골에서 정상회담에 나서는 이 대통령은 핵심 광물 협력 방안에 대해서도 폭넓게 논의할 예정이다.