‘아모르파티’의 김연자 무대, 문화 축제로 승화

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 춘천시가 7월 한달 ‘태권도의 도시’가 되어 종주국의 위상을 한껏 뽐낸다.

춘천시는 8일 부터 22일 까지 송암스포츠타운 일원에서 ‘강원·춘천 2026 세계태권도문화축제’와 ‘2026 춘천코리아오픈국제태권도대회’를 개최한다. 육동한 시장은 춘천레저‧태권도조직위원회 위원장을 겸하면서, 글로벌 빅 이벤트를 진두지휘한다.

춘천은 2000년 국내 최초 국제오픈태권도대회를 시작으로 27년간 국제태권도대회를 이어오며 태권도 중심도시의 역사를 쌓아왔다.

또 세계태권도연맹(WT) 본부 유치에 이어 국제대회를 지속적으로 개최하며 세계 태권도 중심도시로 자리매김하고 있다.

춘천시는 이번 대회를 스포츠와 문화, 관광을 아우르는 국제 스포츠축제로 운영해 세계 태권도 수도의 위상을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

이 두 개 대회에는 지난해보다 약 43% 증가한 88개국 5000여 명이 참가해 역대 최대 규모로 개최된다.

세계태권도문화축제는 세계태권도월드컵팀챔피언십시리즈와 세계태권도시범경연 및 격파대회, 세계장애인태권도오픈챌린지, 문화축제 오픈대회가 열리며 코리아오픈국제태권도대회에서는 G2 겨루기 및 품새, 오픈 겨루기 및 품새 경기, 버추얼태권도가 진행돼 세계 각국 선수들의 수준 높은 경쟁이 펼쳐진다.

세계태권도문화축제 환영식은 7월 14일 오후 5시 30분, 코리아오픈 개막식은 7월 18일 오전 11시 송암스포츠타운 에어돔경기장에서 열린다.

환영식과 코리아오픈 개막식에서는 AI를 활용한 미디어파사드 퍼포먼스를 선보이며, 세계 태권도 수도 춘천의 이미지를 국내외 선수단과 관람객에게 알린다.

환영식에는 가수 김연자가, 코리아오픈 개막식에는 육군태권도시범단과 K-팜 공연팀이 무대에 오른다.

또 SBS스포츠 예능 프로그램 ‘내일은 태권왕’ 출연팀이 오픈부 단체전에 참가하는 등 태권도를 보다 친숙하게 즐길 수 있는 콘텐츠도 마련된다.

대회 기간에는 공연ZONE에서 버스킹과 밴드공연, 마술공연 등이 이어져 축제 분위기를 더한다. 이와 함께 의암호와 클라이밍을 결합한 딥워터솔로잉페스티벌과 생존교육·호수욕 체험도 운영돼 스포츠와 문화, 레저를 함께 즐길 수 있는 복합 축제로 꾸며진다.

춘천국제태권도대회의 가장 큰 특징은 세계 랭킹포인트가 부여되는 WT 공인 국제대회가 잇따라 열린다는 점이다.

세계태권도월드컵팀챔피언십시리즈와 세계장애인태권도오픈챌린지는 G4 등급, 코리아오픈 겨루기·품새는 G2 등급, 버추얼태권도는 G1 등급으로 개최된다. WT 공인 G등급은 국제대회의 권위와 랭킹포인트 규모를 나타내는 기준으로 등급별로 세계 랭킹포인트가 부여된다.

올해 대회는 원활한 경기 관람뿐 아니라 다양한 문화 콘텐츠를 접목하고 문화와 관광, 지역경제를 함께 아우르는 종합 국제행사로 마련된다.

조직위원회는 폭염에 대비해 대형 그늘막과 증발냉방장치 등을 설치했으며 경기장과 등록센터, 홍보 및 판매부스 등 현장 인프라 조성에도 만전을 기하고 있다고 밝혔다.

춘천시는 방문객의 도심 접근성을 높이기 위한 시내관광순환 셔틀버스도 처음 운영한다. 셔틀버스는 송암스포츠타운과 삼악산 호수케이블카, 풍물시장, 명동, 소양강스카이워크, 출렁다리 등을 순환하며 참가자들이 춘천의 주요 관광지와 상권을 함께 이용할 수 있도록 지원한다.

또 18~19일까지는 춘천명동상인회가 주관하는 행사도 열려 춘천 대표음식 체험, 할인쿠폰 제공, 버스킹 공연, 꼬꼬가족 거리 이벤트 등을 통해 명동 유입과 지역 소비를 촉진할 예정이다.

이번 국제태권도대회는 스포츠 경기장을 넘어 춘천 전역으로 축제의 무대를 넓힌다. 국제 스포츠대회와 문화행사, 관광을 연계해 세계 태권도 수도 춘천의 브랜드를 높이고 지역경제에도 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

한편 춘천시는 오는 9월에도 세계태권도품새선수권대회와 WT 집행위원회를 잇따라 개최하며 세계 태권도 중심도시로서의 위상을 이어갈 계획이다.

WT 집행위원회에는 IOC 위원과 세계태권도 주요 인사들이 참석해 세계 태권도 정책과 미래 비전을 논의할 예정이다.

이와 함께 세계태권도연맹(WT) 본부 건립사업도 본격 추진하고 있다. WT 본부는 송암스포츠타운 일원에 연면적 3200㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 조성되며 전시관과 오디토리움, VR 태권도 체험공간 등을 갖춘 세계 태권도 거점시설로 건립된다. 시는 올해 착공해 2028년 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

육 시장은 “태권도는 춘천의 자랑이자 도시의 브랜드를 높이는 가장 강력한 자산”이라며 “이번 대회를 통해 세계에 춘천의 매력을 알리고 시민과 함께 만드는 국제 스포츠축제로 기억될 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.