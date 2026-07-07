[헤럴드경제=김벼리 기자] 삼성전자가 DX(디바이스경험) 부문 등 직원들에게 성과급을 지급하기 위해 3445억원 상당의 자사주를 처분한다.

7일 연합뉴스에 따르면 삼성전자는 올해 노사 합의 결과에 따라 주식을 지급하기 위해 오는 8일 자사주 108만3434주를 처분할 예정이라고 공시했다.

처분 규모는 이사회 결의일 전날인 지난 6일 종가(31만8000원) 기준으로 약 3445억원이다.

지급 대상은 DX 부문 및 CSS사업팀 직원 4만9345명이다.

지난 5월 21일 삼성전자는 올해 노사 잠정 합의를 통해 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문에는 영업이익의 10.5%를 특별경영성과급으로 지급하고, DX 부문 등에는 상생협력 차원에서 600만 원 상당의 자사주를 지급하기로 했다

지난달 말에는 DX 부문 등 임직원에 1인당 22.65주의 자사주를 성과급으로 오는 8일 지급한다고 공지했다.

22.65주는 노사 임금 교섭 협약일인 지난 5월 27일 기준 주가 26만4822원으로 산정됐다. 22주는 주식으로 지급하고 0.65주는 현금 17만3920원으로 지급하기로 했다.

산정 시점 이후 주가가 상승함에 따라 DX 부문 및 CSS사업팀 임직원들은 지난 6일 종가 기준으로 699만6000원어치 자사주와 17만3920원의 현금을 받게 된다.