벨기에 대표팀, 美격파후 단체로 트럼프 특유 ‘두둠칫 춤’ 트럼프 FIFA회장에 전화 ‘발로란 레드카드’ 재검토 요청에 벨기에왕립축구협회 “이것(승리)도 뒤집어봐” 직격

[헤럴드경제=김영철 기자] 벨기에 축구 대표팀이 국제축구연맹(FIFA)의 2026 북중미 월드컵 16강전에서 미국을 4:1로 격파한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령을 연상하는 댄스를 선보여 화제가 되고 있다. 최근 미국 축구 대표팀 선수 폴라린 발로란(AS모나코)을 둘러싼 ‘레드카드 번복’ 논란을 겨냥해 트럼프 대통령을 대놓고 조롱한 것이다.

벨기에는 6일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 월드컵 16강전에서 샤를 더케텔라러의 멀티 골 등을 앞세워 미국을 4대 1로 격파했다.

경기 시작 9분 만에 벨기에의 선제골이 터졌다. 페널티 지역 왼쪽에서 니콜라 라스킨이 세컨드 볼을 따내 낮은 크로스를 보냈고, 샤를 더케텔라러가 밀어 넣으며 포문을 열었다. 이후 벨기에는 전반 33분께 레안드로 트로사르의 크로스에 이은 더케텔라러의 헤더 골이 터지며 리드를 되찾은 채 전반을 마쳤다.

후반전에도 벨기에의 질주는 계속 이어졌다. 후반 12분 미국 골키퍼 맷 프리즈의 트래핑 실수를 더케텔라러가 끊어내 연결했고, 이를 받은 한스 바나컨이 빈 골대를 향해 찬 공이 굴러 들어가며 사실상 쐐기를 박았다. 후반 추가 시간엔 벨기에 베테랑 공격수 로멜루 루카쿠도 득점포를 가동하며 완승을 자축했다.

승리보다 더 화제가 된 것은 벨기에 선수들이 단체로 모여 춘 춤이다. 루카쿠는 득점 직후 동료 선수들과 원을 만든 뒤 발을 구르며 어깨와 팔을 앞뒤로 가볍게 움직였다. 이는 평소 트럼프 대통령이 주요 행사에서 선보인 춤사위를 따라한 것으로 해석된다. 평소 트럼프 대통령은 주요 행사에서 팝송 ‘YMCA’의 리듬에 맞춰, 주먹을 쥔 채 팔을 앞뒤로 흔들면서 몸을 앞뒤로 흔드는 몸짓을 선보였다.

벨기에 선수들의 이 같은 모습은 경기 직후 소셜미디어를 통해 빠르게 확산하며 큰 관심을 끌었다. 이번 세리머니가 최근 트럼프 대통령을 둘러싼 월드컵 개입 논란을 겨냥한 것이기 때문이다.

앞서 미국 대표팀의 골잡이로 평가받는 발로건은 지난 2일 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 미국과 보스니아 헤르체고비나 간의 북중미 월드컵 32강전에서 경기 중 상대 선수의 발목을 밟아 레드카드를 받았다.

FIFA 규정에 따라 발로건은 다음 경기인 6일 벨기에와의 16강전에 출전할 수 없게 될 예정이었다. 하지만 FIFA는 전날 발로건에게 내려진 한 경기 출전정지 처분의 집행을 1년 유예한다고 미국축구협회에 통보했다.

특히 트럼프 대통령이 발로건의 출전정지 결정 번복과 관련해 자신이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 관련 요청을 했다고 밝히면서 논란은 더욱 불거졌다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 열린 ‘트럼프 저축계좌’ 출범 행사에서 “내가 한 건 재심사를 요청한 것 뿐”이라며 “나는 그(인판티노 회장)에게 뭘 하라고 말한 건 아니다. 그가 결정을 내린 게 아니라 (FIFA 내부의) 위원회가 결정했으며, 올바른 결정이라고 생각한다”고 말했다.

그러면서 그는 “내가 할 수 있는 말은 ‘나는 (FIFA의 결정과) 아무 상관이 없다’는 것이다”며 “나는 ‘재검토를 해야 하며, 그 선수는 아무 잘못도 하지 않았다’고 말한 것일 뿐”이라고 강조했다.

하지만 트럼프 대통령이 발로란의 레드카드 판정으로 인판티노 회장을 연락한 사실이 드러나면서 비판 여론은 더욱 거세졌다.

특히 벨기에왕립축구협회(RBFA)은 이날 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정인 ‘벨기에 붉은 악마(Belgian Red Devils)’에 ‘이것도 뒤집어봐’라는 글을 올려 최근 미국 대표팀에게 있었던 ‘레드카드 사태’를 꼬집었다.

미 뉴욕포스트는 이에 대해 “벨기에 선수들이 이른바 ‘트럼프 댄스’를 선보이며 미국과 트럼프 대통령을 조롱했다”고 전했다.

한편 미국이 이날 패하면서 이번 대회를 공동 개최한 북중미 3개국이 모두 16강에서 탈락했다. 캐나다는 5일 모로코에 0-3으로 완패했고, 멕시코는 6일 잉글랜드에 2-3으로 졌다.