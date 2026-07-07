가계부채 비율 85.3%…2.9%P↓

[헤럴드경제=김벼리 기자] 1분기 비금융법인의 여유 자금이 20조8000억원으로 역대 최대치를 경신했다. 반도체 경기 호조에 기업 순이익이 급증한 결과다.

한국은행이 7일 발표한 ‘2026년 1분기 자금순환(잠정)’ 통계에 따르면 국내 부문의 순자금운용 규모는 84조3000억원으로 작년 4분기(51조9000억원)보다 큰 폭으로 확대됐다.

순자금운용액이란 금융자산 거래액(자금운용)에서 금융부채 거래액(자금조달)을 뺀 값으로 순수한 여윳돈이 얼마인지 나타내는 지표다.

이중 기업 순이익 급증 등으로 비금융법인의 순자금운용액은 20조8000억원으로 지난해 4분기(1000억원)보다 크게 확대됐다. 통계가 편제된 2009년 이후 최대 규모다. 직전 최대치는 2024년 1분기 5조8000억원이었다. 1분기 반도체 경기 호조로 기업 순이익이 급증하면서 대규모 여유자금이 발생했다.

김용현 한은 자금순환팀장은 “비금융법인은 생산 활동의 주체로서 재화와 서비스 생산을 위해 설비 및 기술 투자를 진행하기 때문에 일반적으로 실물 투자가 금융 투자보다 많은 자금 부족 주체지만 이번 분기 반도체 경기 호조로 인한 영업이익 급증으로 비금융법인 기업에서 큰 폭의 여유 자금이 발생했다”고 설명했다.

비금융법인의 자금운용은 상거래신용과 직접투자를 중심으로 지난해 4분기 58조4000억원에서 올해 1분기 137조원으로 불었다. 자금조달도 금융기관 차입과 상거래신용 등을 중심으로 58조3000억원에서 116조2000억원으로 늘었다.

가계(개인사업자 포함) 및 비영리단체의 순자금운용 규모도 지난해 4분기 67조원에서 올해 1분기 79조2000억원으로 확대됐다. 연초 상여금 유입 등으로 소득이 늘어난 가운데 아파트 신규 입주 물량 감소 등으로 여유자금이 증가한 영향이다.

보통 가계는 순자금 운용액이 양(+·순운용)인 상태에서 여윳돈을 예금이나 투자 등을 통해 순자금 운용액이 대체로 음(-·순조달)의 상태인 기업·정부에 공급하는 역할을 한다.

조달액을 고려하지 않은 가계의 1분기 자금 운용 규모는 96조3000억원으로 전분기(84조3000억원)보다 확대됐다.

특히 지분증권·투자펀드 운용 규모가 34조원에서 61조4000억원으로 크게 늘었고, 금융기관 예치금도 12조8000억원에서 29조4000억원으로 증가했다.

금융기관 예치금 증가의 상당 부분은 증권예탁금 확대에 따른 것으로 나타났다.

김 팀장은 “은행예금이 많이 줄어든 반면 주식예탁금이 많이 늘어나는 등 주식 쪽으로 머니무브가 일어났다”고 설명했다.

가계가 1분기 조달한 자금은 모두 17조1000억원으로 지난해 4분기(17조3000억원)보다 소폭 감소했다. 금융기관 차입이 18조원에서 16조원으로 줄어든 영향이 컸다.

1분기 말 명목 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율은 85.3%로 지난해 4분기(88.1%)보다 2.9%포인트 하락했다.

김 팀장은 “가계부채는 정부의 가계대출 규제 조치와 은행의 가계대출 관리 강화 등으로 이번 분기엔 0.6% 정도 증가했다”며 “올해 1분기 명목 GDP 증가율은 전분기 대비 4% 정도기 때문에 가계부채 비율이 큰 폭으로 떨어졌다”고 설명했다.

이어 “정부가 가계부채 비율을 80% 이하로 관리하겠다고 발표했는데, 가계부채가 상당폭 관리되고 올해 (명목)GDP가 10% 이상으로 올라간다면 가계부채 비율도 꽤 떨어질 수 있다”고 말했다.

일반정부의 순자금조달 규모는 재정 신속 집행으로 정부 지출이 수입을 웃돌면서 19조원에서 23조3000억원으로 확대됐다.

국외부문의 순자금조달 규모는 경상수지 흑자 확대 등의 영향으로 84조3000억원을 기록했다. 이는 통계를 작성한 2009년 이후 최대 수준으로, 이전 최대치는 지난해 3분기 53조3000억원이다.

김 팀장은 “국외 부문의 순조달 규모 역시 수출이 늘어난 데 따른 국제수지 증가에 영향을 받았고, 상당 폭은 반도체 수출이 늘어났기 때문으로 보인다”고 설명했다.