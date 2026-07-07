[헤럴드경제=김보영 기자] 호주 한 해변에 정체불명의 은색 구체 6개가 잇따라 떠밀려와 당국이 조사에 나섰다. 조사 결과 최근 대기권에 재진입한 외국 우주 발사체의 잔해일 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

6일(현지시간) 영국 BBC 등 외신에 따르면 호주 퀸즐랜드주 타운스빌 북쪽 포레스트 해변에서 최근 대형 구체 6개가 발견됐다. 정체불명의 물체가 해안에 연이어 모습을 드러내면서 현지 주민들 사이에서는 정체에 대한 궁금증과 안전 우려가 동시에 제기됐다.

현지 소방당국은 만일의 위험에 대비해 구체 주변 반경 50m를 통제 구역으로 지정하고 접근을 막았다. 당국은 내부에 유해 물질이 들어 있을 가능성을 완전히 배제할 수 없다며 “의심스러운 물체를 발견하면 절대 접촉하지 말고 즉시 대피한 뒤 신고해달라”고 당부했다.

현장에서는 보호복을 착용한 작업자들이 경찰 통제 아래 해당 물체를 위험물 처리용 드럼통에 옮기는 모습도 포착됐다. 한 주민은 ABC뉴스에 “이곳은 매우 조용한 동네”라며 “갑자기 수많은 인력이 움직이는 것을 보고 지역 주민들 모두가 크게 술렁였다”고 말했다.

이후 호주 우주국(ASA)은 해당 물체의 정체와 관련한 분석 결과를 공개했다. ASA는 성명을 통해 “지난 주말 퀸즐랜드 타운스빌 북쪽 포레스트 해변에서 발견된 6개의 고체 물체의 유력한 출처를 확인했다”며 “이 물체들은 우주 발사체의 압력 용기로 보인다”고 밝혔다.

ASA는 “해당 물체의 발견 위치와 특성을 분석한 결과 최근 궤도에서 지구 대기권으로 재진입한 외국 로켓 동체의 잔해와 일치한다”며 “정확한 발사체를 공식 확인하기 위해 국제 당국과 협력하고 있다”고 설며앻ㅆ다.

호주 해안에서 이 같은 우주 쓰레기가 발견된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 2023년에도 서호주 퍼스 인근 해변에 거대한 금속 돔 형태의 물체가 밀려왔는데, 조사 결과 인도가 발사한 인공위성용 발사체(PSLV)의 로켓 잔해로 확인된 바 있다.

앞서 2011년 남아프리카공화국 나미비아 초원에서 발견된 구형 금속 물체 역시 무인 로켓에 사용되는 추진제 탱크였던 것으로 밝혀졌다.