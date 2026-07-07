광주일고 “용서와 화해 고려해 새 출발 기회 달라” 총동창회도 “주홍글씨 새기는 일 바라지 않아” 대한체육회 “사과·선처 고려해 종합 판단할 것”

[헤럴드경제=전새날 기자] 5·18 민주화운동을 조롱하는 응원 구호로 중징계를 받은 배재고등학교 야구부가 재심 신청 마감을 하루 앞둔 가운데 피해 학교인 광주제일고등학교(광주일고)와 총동창회가 관계 당국에 선처를 요청하고 나섰다.

7일 광주일고는 입장문을 내고 “대한야구소프트볼협회와 야구 관계자들은 어제의 용서와 화해의 모습을 고려해 배재고 야구부 학생들이 경기장 안에서 새롭게 출발할 수 있도록 가능한 행정적 역량과 지혜를 모아달라”고 밝혔다.

학교는 “직접 찾아와 사과의 뜻을 전하고 새로운 출발을 약속한 배재고 학생과 교직원, 학부모, 총동창회는 이제 마음의 짐을 내려놓고 일상으로 빠르게 복귀하길 바란다”며 “이번 일을 계기로 상대를 비하하거나 조롱하는 응원 문화가 사라지고 서로를 존중하는 교육의 장으로 거듭나길 기대한다”고 했다.

광주일고 총동창회도 “우리의 궁극적이고 타협할 수 없는 목표는 어린 학생들에 대한 단죄가 아니라 올바른 교육과 정의의 회복”이라며 “잘못을 깊이 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍 글씨를 새기는 일은 우리가 바라는 길이 아니다”라고 밝혔다.

이어 “광주학생독립운동 기념탑의 “오직 바른길만이 우리의 생명이다”라는 준엄한 가르침을 기억해달라“며 “진정으로 반성하고 새 삶을 다짐한 학생들이 관계 당국의 선처를 받을 수 있도록 일고인이 앞장서 주기를 바란다”며 배재고 학생들에 대한 선처를 요청했다.

다만 총동창회는 이번 사태를 계기로 ▷학생들에게 노출된 혐오문화 근절 ▷사태를 방조하고 관여한 지도자와 학교·교육청의 책임 ▷재발 방지 교육 ▷국가기념일을 조롱·폄훼하는 행위에 대한 처벌법 신설 등도 함께 촉구했다.

배재고, 오는 8일까지 징계 재심 신청 가능

대한체육회에 따르면 이날 오전 10시 기준 배재고의 재심 신청은 접수되지 않았다.

재심이 청구되면 대한체육회 스포츠공정위원회는 사건을 심의해 최종 판단을 내리게 된다. 위원회 규정상 신청을 받은 날부터 60일 이내에 심의·의결해야 하며, 실제로도 통상 두 달 안에 위원회를 열어 결론을 내린다는 것이 대한체육회의 설명이다.

관심은 배재고의 사과와 피해 학교의 선처 의사가 재심 심의 과정에서 고려될지다.

대한체육회 관계자는 “과거에도 재심 인용 사례는 있다”며 “처음에는 당시 드러난 사실관계를 바탕으로 징계가 이뤄졌더라도 이후 피해자가 사과를 받아들이고 용서 의사를 밝히는 등 상황이 달라졌다면 위원들이 여러 사정을 종합적으로 판단하게 된다”고 설명했다.

이어 “피해자 측이 엄벌을 원하지 않는다는 취지의 탄원서 등을 제출하는 경우도 있을 수 있다”며 “이번 사안 역시 여러 상황이 심의 과정에서 함께 검토될 것으로 본다”고 부연했다.

전날 배재고 교장과 야구부 학생들, 감독, 학부모 등은 광주제일고를 찾아 공식으로 사과했다. 학교 측은 이번 논란으로 상처를 받은 광주일고 구성원과 5·18 민주화운동 희생자와 유가족에게 사죄의 뜻을 전했다.

광주일고 야구부와 이규연 교장은 배재고의 사과를 수용하면서 양측의 앞날을 응원했다. 이후 양쪽 선수단은 이어 광주일고 교내에 있는 광주학생독립운동 기념탑과 국립5·18민주묘지를 차례로 찾아 참배했다.

앞서 배재고 야구부 학생들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 광주일고와의 경기 중 “스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 응원 구호를 외쳐 파문을 일으킨 바 있다.

이후 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전정지와 함께 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 잔여 경기 몰수패를 의결했다.

협회는 같은 날 학교 측에 징계 결과를 통보했다. 규정에 따라 배재고는 징계 통보일로부터 일주일 이내인 오는 8일까지 대한체육회 스포츠공정위원회에 재심을 신청할 수 있다.