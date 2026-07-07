제10대 용산구의회 개원 축하…상생과 협력 강조 김경대 용산구청장“구민 행복과 용산 발전을 위해 의회와 함께 힘 모을 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경대 서울 용산구청장이 7일 용산구의회 본회의장에서 열린 제10대 용산구의회 개원식에 참석해 개원을 축하하고 의회와 집행부 간 협력 의지를 밝혔다.

이날 개원식에는 용산구의회 의원들과 구청 관계자 등이 참석했다. 행사는 국민의례를 시작으로 의원선서, 장정호 용산구의장 개원사, 김경대 용산구청장 축사, 구 간부 소개 등으로 진행됐다.

김 구청장은 축사에서 “의회와 집행부는 역할은 다르지만 구민의 행복과 용산의 발전이라는 목표는 같다”며 “용산국제업무지구, 용산공원 조성, 용산전자상가 개발, 철도 지하화 등 용산의 미래를 결정할 사업들이 성공적으로 추진될 수 있도록 의회와 긴밀히 소통하며 협력해 나가겠다”고 말했다.

또 “건강한 견제는 더 나은 행정을 만들고, 진정한 협력은 더 큰 성과를 만든다”며 “구민의 기대에 부응할 수 있도록 의회와 함께 새로운 용산의 미래를 만들어 가겠다”고 밝혔다.