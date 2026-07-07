6일 오전 길에 쓰러진 채 발견 주사기·주사 자국 현장서 확인

[헤럴드경제=정주원 기자] 경찰이 서울 종로구 창신동 길거리에서 필로폰을 투약한 혐의로 붙잡힌 60대 남성에 대해 7일 구속영장을 신청한다.

서울 혜화경찰서는 마약류관리법 위반 혐의를 받는 60대 남성 A씨에 대해 이날 중 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오전 8시40분께 서울 종로구 창신동 완구 거리 인근 골목에서 길에 누워 몸을 심하게 떨고 있던 상태로 발견됐다. 당시 경찰은 “사람이 길에 누워 있다”는 행인의 신고를 받고 현장에 출동했다.

경찰은 A씨의 주머니에서 일회용 주사기를 발견했고 팔에서 주사 자국도 확인했다. 음주 측정은 음성이 나왔으며 이후 실시한 마약 간이시약 검사에서는 필로폰 양성 반응이 나왔다.

경찰은 A씨를 긴급체포한 뒤 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “필로폰 양성 반응이 확인돼 오늘 중 구속영장 신청할 예정”이라며 “마약 입수 경로·투약 경위 등에 대해서는 계속 수사 중”이라고 밝혔다.