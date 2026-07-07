“주민 안전이 최우선, 상생 위한 부지 활용 공론화 밟을 것“

[헤럴드경제=양대근 기자] 허종식 더불어민주당 의원(인천 동구미추홀구갑)은 “인천 남항 E1컨테이너터미널(E1CT) 부지에 추진될 예정이던 1조3000억원 규모의 발전용 청정수소 공급사업이 백지화됐다”고 7일 밝혔다.

허 의원은 지난 6일 오후 의원실에서 E1 관계자를 비롯해 제물포구의회의 이승욱·김종국 의원 등과 간담회를 갖고, 남항 E1CT 부지에 계획 중인 청정수소 공급사업을 철회하고 백지화하기로 결정했다.

이와 관련 허 의원은 “E1 측과 협의한 결과, 인근 주민들의 강력한 반대가 있고 인천시 역시 동의하지 않는 만큼 해당 사업 계획을 철회하기로 했다”고 밝혔다.

앞서 허 의원실은 지난 1월 E1 측과의 간담회를 통해 주민 안전 우려에 따른 반대 입장을 전달한 바 있으며, 이날 간담회를 통해 백지화를 최종 이끌어냈다.

당초 E1 측은 ‘제4차 전국항만기본계획(2021~2030년)’에 따라 인천 신항 1-2단계 컨테이너 부두가 문을 여는 2027년 항만 기능이 폐쇄됨에 따라, 2028년 하반기부터 비게 되는 현 컨테이너 터미널 부지(남항 E1CT)를 활용할 계획이었다.

이곳에 한국남부발전, 한국서부발전, 한국중부발전, 포스코인터내셔널 인천발전소 등 인천 지역 LNG발전소에 혼소용 청정수소를 공급하는 사업을 발전사들과 협의해 온 것이다.

E1 측은 총 사업비 1조3000억 원을 투입해 5만톤급 수소화합물 탱크 2기, 7만톤급 크래킹 설비 3기 등을 도입할 계획이었다. 이를 위해 2024년 5월 해양수산부에 부두 기능을 ‘화학공업생산품 부두’로 변경하는 항만기본계획 변경을 신청한 바 있다.

하지만 인근 주민들은 수소 발전 및 암모니아 탱크, 크래킹 설비 등 관련 인프라의 안전성(폭발 위험 등)에 대한 우려와 불안감을 표출하며 사업을 반대해 왔다.

이에 E1 측은 내부적으로 레저 시설, 스포츠 센터, 해상풍력 배후 단지, 데이터 센터 등 대안을 검토했으나, 여러 물리적·경제적 한계로 적합한 사업 방향을 찾지 못한 것으로 알려졌다.

허 의원은 “국가적인 청정수소 전환이라는 사업 취지에 공감하지 못하는 바는 아니지만, 무엇보다 중요한 주민 안전과 수용성 문제를 해결하기 어렵다고 판단했다”며 “이제는 E1CT 부지의 활용방안에 대해 지역사회와 긴밀한 소통 체계를 구축하고, 주민과 기업이 상생할 수 있는 합리적인 대안을 도출하기 위해 공론화 과정을 밟아나가야 한다”고 밝혔다.