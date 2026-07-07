인터컨티넨탈 그랜드 스탠포드 홍콩 대회 경기장까지 도보로 3~4분 불과 빅토리아 하버 전망 객실서 경기관람

‘홍콩 드래곤보트 축제’를 편하게 즐기려면 접근성이 좋은 호텔을 확보하는 것이 우선이다. 홍콩 침사추이 동부 해안가에 자리한 5성급 호텔 ‘인터컨티넨탈 그랜드 스탠포드 홍콩’은 대회 경기장에서 도보로 3~4분 거리에 자리 잡고 있다. 경기장과의 뛰어난 접근성 덕분에 출전 선수들과 대회 관계자들이 자주 찾는 곳이다. 관람 중 휴식이 필요할 때 객실로 이동하기 수월하며, 객실에 따라서 빅토리아 하버의 전망과 함께 드래곤보트 경주를 조망할 수 있는 것도 장점이다.

IHG 호텔앤리조트 그룹이 운영하는 이 호텔은 18층 규모에 총 572개의 객실과 스위트룸을 갖추고 있다. 최근 리노베이션을 거쳐 현대적이고 깔끔한 인테리어로 단장했다. 신생 호텔들의 화려함 속에서도 홍콩의 자산가들과 스포츠 스타, 미식가들이 오랜 기간 즐겨 찾은 역사적 깊이는 여전히 살아 있다. 내부 다이닝 시설도 주목할 만하다. 전통 광둥 요리 전문점 ‘호이킹힌’은 홍콩 정·재계 인사들이 자주 찾는 명소로도 잘 알려져 있다. 또한 1920년대 미국 금주법 시대를 콘셉트로 한 ‘티파니 뉴욕 바’는 홍콩 최대 규모인 250여 종의 위스키 컬렉션을 보유 중이어서 고급 주류의 향연을 한 곳에서 만끽할 수 있다. 김명상 기자