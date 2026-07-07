교육 프로그램 ‘아웃사이트D.T’ 빅테크 실무자 네트워킹 진행

LG유플러스가 미국 실리콘밸리식 DNA를 사내에 심는다. 美 스탠퍼드대학교 교육 프로그램을 통해 새로운 업무 방식을 체득하면서다.

LG유플러스는 지난 5월부터 임직원 대상 디자인 씽킹 교육 프로그램 ‘아웃사이트 D.T(OutSight D.T)’를 진행했다고 7일 밝혔다.

아웃사이트 D.T.는 임직원들이 실리콘밸리를 방문해 스탠퍼드대학교 디자인 씽킹 부트 캠프와 현장 연수에 참여하는 프로그램이다. 지난 5월 1기 참가자 21명이 실리콘밸리를 찾았다. 6월 말에는 2기 참가자 12명이 실리콘밸리식 일하는 방식을 경험했다.

스탠퍼드대학교 d.School을 중심으로 발전한 디자인 씽킹은 고객에 대한 이해와 공감으로부터 문제를 정의하고 해결책을 도출하는 방식이다. 글로벌 기업들의 상품 및 서비스 개발 과정에 폭넓게 활용 중이다. 스탠퍼드대학교 d.School에서는 다양한 전공의 학생과 전문가들이 함께 모여 실제 문제를 풀어가는 방식으로 교육이 진행된다. 강의 중심 수업을 벗어나 현장 관찰과 인터뷰, 아이디어 구현과 검증을 반복하는 실습 중심 교육으로 이뤄진다.

LG유플러스는 상품과 서비스 기획 과정에서 고객을 더 깊이 이해하고, 아이디어를 빠르게 시험해 보는 업무 방식을 사내에 정착시키기 위해 디자인 씽킹 교육 프로그램에 참여했다.

특히 단순한 교육 프로그램 참여를 넘어 참가자들이 고객의 관점에서 일을 바라보고, 기존에 시도하지 않았던 새로운 방식을 스스로 고민한다는 점에서 의미가 크다는 게 LG유플러스 설명이다. 글로벌 빅테크 구성원들이 일에 접근하고 문제를 해결하는 방식도 직접 접할 수 있다.

양효석 LG유플러스 CHO는 “아웃사이트 D.T.는 고객을 깊이 이해하고 문제를 새롭게 정의하는 사고방식을 현업에 적용하기 위해 마련한 혁신 프로그램”이라며 “참가자들이 스탠퍼드와 실리콘밸리에서 얻은 경험을 실제 업무에 적용해 고객가치를 높일 수 있도록 지원하겠다”고 말했다. 고재우 기자