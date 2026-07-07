LG-1·2·3차 협력사 상생협약식 계열사 CEO, 협력사 대표 참석 상생낙수율 국내 최고 수준 확대

LG가 2·3차 협력사까지 상생협력 범위를 확대하며 공급망 전반으로 지속가능한 생태계 구축에 나선다.

대기업이 1차 협력사에 지급한 상생결제 대금이 2차 이하 협력사까지 이어지는 ‘상생결제 낙수율’을 국내 기업집단 가운데 최대 수준인 10% 이상으로 높이고, 동반성장펀드 지원도 확대한다.

LG는 6일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 공정거래위원회와 ‘LG-1·2·3차 협력사 상생협약 체결식’을 개최했다고 7일 밝혔다.

행사에는 주병기 공정거래위원장을 비롯해 류재철 LG전자 사장, 정철동 LG디스플레이 사장, 문혁수 LG이노텍 사장, 김동춘 LG화학 사장, 김동명 LG에너지솔루션 사장, 이선주 LG생활건강 사장, 홍범식 LG유플러스 사장 등 7개 계열사 CEO(최고경영자), 하범종 ㈜LG 경영지원부문장 사장, 협력사 대표와 임직원 등 170여명이 참석했다.

이번 협약을 통해 LG는 1차 협력사 대상 현금성 결제 비율 100%를 유지하는 한편, 상생결제 낙수율을 국내 기업 집단 중 최대인 10% 이상으로 확대하기로 했다. 상생결제 낙수율이란 대기업이 1차 협력사에 지급한 대금이 2차 이하 협력사까지 전달되는 비율을 뜻한다. 이번 협약의 혜택은 LG 공급망에 속한 약 1300개 협력사에 돌아갈 전망이다.

기존 1차 협력사들은 대기업의 상생결제를 통해 평균 10일 이내에 현금으로 대금을 지급받을 수 있었지만, 상생결제 문화가 상대적으로 활성화되지 않은 2차 이하 협력사는 대금 지급이 최대 100일 이상 소요되거나 대금 미지급으로 피해를 입는 등 거래 안정성의 격차가 있었다.

LG는 정부가 2015년부터 운영 중인 상생결제를 도입 초기부터 적극적으로 도입해왔다. 상생결제를 활용하는 1차 협력사들에게 정기평가 시 가점 부여, 금융지원 등 인센티브를 제공해 2차 이하 협력사의 원활한 대금 회수를 지원하고 있다.

이날 상생결제 우수사례를 발표한 LG전자 1차 협력사 미래코리아는 2023년부터 2025년까지 3년간 지급받은 납품대금 342억원 전액을 어음 없이 상생결제로 2차 협력사 15곳에 전달한 사례를 소개했다. 장건영 미래코리아 전무는 “빠른 현금 확보와 안정된 거래로 생산과 납품에 집중할 수 있었으며 모두가 함께 동방 성장을 이루고 있다”고 밝혔다.

LG는 지난해 상생결제를 통해 약 13조5000억원을 1차 협력사에 지급했으며, 올해도 비슷한 규모가 집행될 경우 약 1조3000억원이 2차 협력사까지 전달될 것으로 예상했다. 2차 이하 협력사 지원도 강화한다. LG는 약 9000억원 규모의 동반성장펀드 가운데 10% 이상을 2차 이하 협력사에 지원하고, 협력사 임직원이 이용할 수 있는 ‘협력사 임직원 전용 복지몰’도 개방하기로 했다.

하범종 사장은 “글로벌 시장에서 경쟁은 대기업부터 1·2·3차 협력사에 이르기까지 우리 모두가 하나의 유기적인 가치사슬로 연결돼 함께 움직여야만 살아남을 수 있다”며 “상생결제 확산, 2차 이하 협력사 지원 확대 뿐 아니라 협력사가 독자적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 노력하고 지역사회, 청년 등 상생협력 범위 확대에도 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

박지영 기자