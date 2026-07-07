‘비전 설명회’서 민선 9기 청사진 발표

유동균(사진) 서울 마포구청장은 “재개발·재건축을 가장 먼저 챙기겠다”고 밝혔다.

유 구청장은 6일 마포구청 시청각실에서 열린 ‘민선 9기 마포구 비전 기자설명회’에서 향후 4년의 청사진을 제시하며 이같이 말했다.

그는 “현재 마포의 경우 61군데에서 정비 사업이 진행되고 있지만 구민이 체감할 만큼의 속도가 나지 못하고 있는 것도 사실”이라며 “정비 사업 대상지에 분야별 전문가를 배치해 현장의 막힌 지점을 하나하나 풀고 정비 사업의 속도를 높이겠다”고 말했다. 그러면서 “사업 추진 과정에서 구민이 어디에서 어려움을 겪고 있는지 끝까지 살피고 사업의 시작부터 완료까지 밀착 지원하겠다”고 강조했다.

앞서 유 구청장은 취임 첫날인 1일 ‘1호 결재’로 ‘재개발·재건축 신속 추진 전담반(TF) 구성 계획’을 처리했다.

전임 구청장 시절 주민 호응이 높았던 정책 ‘효도밥상’은 계승·발전 시키겠다는 계획도 밝혔다. 유 구청장은 “지난 선거 기간 많은 어르신께서 효도 밥상이 없어지는 것 아니냐고 걱정하셨다”며 “저는 오히려 더 발전시켜야 한다고 생각했다”고 말했다. 이어 “그래서 민선 9기에서는 어르신 밥상의 예산 구조를 좀 더 안정적으로 개편해 확실히 정착시켜 나갈 계획”이라며 “이를 통해 더 오래 더 많은 어르신이 함께하실 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다. 박병국 기자