개별인정형 원료 ‘HY7017’ 적용…실온 보관·섭취 편의 높여

[헤럴드경제=정찬수 기자] hy가 ‘바이오리브 면역 유산균(사진)’을 출시하고 프로바이오틱스 브랜드 ‘바이오리브’ 라인업을 확대한다고 7일 밝혔다.

신제품의 주원료는 hy가 독자 개발한 개별인정형 원료 ‘HY7017’다. 인삼 뿌리에서 발견한 균주다. 식품의약품안전처로부터 국내 최초로 면역 증진 기능성을 인정받았다. 인체적용시험에서 HY7017 섭취군의 자연살해세포(NK Cell) 활성이 5.0% 증가했으며, 면역 반응 조절에 관여하는 사이토카인 2종에서도 긍정적인 변화가 나타났다.

유산균 전용 용기에는 3중 차단 구조로 실온 보관이 가능하다. 약 1.4㎝의 초소형 캡슐 형태로 섭취 부담도 낮췄다. 바이오리브 면역은 네이버 스마트스토어 등 주요 온라인 채널에서 먼저 만날 수 있다.

정신영 hy 멀티마케팅팀장은 “액상 중심이던 프로바이오틱스 제품군을 분말·캡슐 등으로 넓히고, 세분화된 건강 니즈에 맞춘 제품으로 입지를 넓히겠다”고 말했다.