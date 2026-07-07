[헤럴드경제=이원율 기자]‘역대급’ 팝스타인 테일러 스위프트가 웨딩드레스 제작을 맡긴 곳은 프랑스 명품 브랜드 디오르였다.

6일(현지시간) 로이터통신 보도에 따르면 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시가 최근 미국 뉴욕에서 열린 결혼식에서 모두 디오르 오트 쿠튀르(고급 맞춤복)를 입었다고 연합뉴스는 전했다. 다만, 아직 결혼식 현장 사진은 공개되지 않았다.

업계에서는 디오르가 세계적으로 가장 영향력이 큰 팝스타 중 한 명인 스위프트의 웨딩드레스를 ‘깜짝’ 제작한 일만으로도 큰 브랜드 홍보 효과를 누릴 것이라는 목소리가 나온다.

스위프트의 인스타그램 팔로워 수는 2억7300만명에 달한다. 팬층의 충성도도 높은 것으로 평가받는다 .그런 만큼, 막대한 브랜드 노출 효과가 있을 수밖에 없다는 분석이다.

디오르의 크리에이티브 디렉터 조너선 앤더슨에게는 부임 1년 만에 거둔 상징적 성과라는 평도 나오고 있다.

북아일랜드 출신의 앤더슨은 11년간 스페인 명품 브랜드 로에베를 이끈 후 지난해 디오르 크리에이티브 디렉터로 임명된 바 있다.

디오르는 스위프트 부부의 예복이 파리 몽테뉴가 30번지에 있는 디오르 아틀리에에서 제작됐다고 밝혔다. 이 과정에서 신랑·신부와 앤더슨이 긴밀한 협의를 이어갔다고 한다.

스위프트와 켈시의 ‘세기의 결혼식’에 앞서 누가 스위프트의 웨딩드레스를 만들지를 놓곤 패션업계에서 관심이 이어졌다.

애초 스위프트가 선호하는 디자이너 중 한 명인 스텔라 매카트니와 지방시의 세라 버턴 등이 유력 후보에 오르기도 했다.

최근 명품 시장이 침체를 겪는 가운데, ‘슈퍼스타’의 결혼식 의상은 브랜드 이미지를 높이는 데 주요 마케팅 수단이 되고 있다.

뉴욕 MSG서 ‘세기의 결혼식’

한편 스위프트와 켈시의 결혼식은 3일(현지시간) 미국 뉴욕 한복판 매디슨스퀘어가든(MSG) 경기장에서 열렸다.

뉴욕타임스(NYT)와 AP통신 등 미 언론은 뉴욕시 행사 허가서와 소식통 등을 인용해 이들의 비공개 결혼식 일정을 전했다.

아울러 켈시의 소속팀인 캔자스시티 치프스의 선수들이 공항에서 모습을 보였고, 배우 브래들리 쿠퍼와 모델 지지 하디드 등도 뉴욕에서 포착됐다고 덧붙였다.

미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 홈경기장이기도 한 MSG는 일반적으로 결혼식장을 떠올리게 하는 장소는 아니지만, 대규모 인원을 수용할 수 있고 무엇보다도 창문이 거의 없는 구조 탓에 프라이버시를 중시하는 스위프트 입장에서도 최적의 장소라는 평이 나왔다.

본행사 하객은 약 1000명으로 알려졌다.

스위프트는 2023년 켈시와의 연애를 공식적으로 밝혔다. 지난해에는 약혼 소식도 전했다. 아울러 최근까지 결혼식이 임박했다는 보도도 이어졌다.

CNN은 이 결혼식을 두고 2011년 영국의 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 간의 결혼식 이후 가장 주목받는 문화 이벤트라고 평가하기도 했다.