[헤럴드경제=나은정 기자] 팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시의 결혼식이 3일(현지시간)부터 미국 뉴욕을 대표하는 매디슨스퀘어가든(MSG)에서 열린다.

뉴욕타임스(NYT)와 AP통신 등에 따르면 두 사람은 이날 오후 5시부터 뉴욕 매디슨스퀘어가든(MSG)에서 비공개 결혼식을 진행한다. 결혼식 일정과 장소를 공개적으로 밝히지 않았지만, 뉴욕시 허가문서 등을 통해 이들의 대규모 행사 일정이 확인됐다.

결혼식은 다음 날 새벽까지 이어질 예정이며, 하객 약 1000명이 초청됐다. 배우 휴 그랜트와 브래들리 쿠포, 모델 지지하디드 등 초청된 유명 인사들도 속속 뉴욕에 도착한 것으로 전해졌다. 뉴욕 경찰은 행사 전후로 경기장 주변 도로를 통제할 계획이다.

미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 홈경기장이기도 한 MSG는 일반적으로 결혼식장을 떠올리게 하는 장소는 아니지만, 대규모 인원을 수용할 수 있고 외부 노출을 최소화할 수 있는 장소라는 평가가 나온다.

이미 두 사람은 전날 저녁 MSG 내 공연장에서 리허설 만찬을 열고, 이 행사에 약 100명이 참석한 것으로 전해졌다.

한편 결혼식이 치러지는 이번 주말은 미국 독립기념일(7월 4일) 연휴와 맞물려 있다. 올해는 미국 건국 250주년을 기념하는 해인 만큼 뉴욕에서는 각종 기념행사가 이어지고, 수많은 관광객이 몰릴 것으로 예상된다.

스위프트와 켈시는 2023년 열애를 공식적으로 밝혔고, 지난해 약혼 소식이 전해졌다. 미국 연예매체 페이지식스는 복수의 소식통을 인용해 두 사람이 이미 가까운 친지들만 참석한 자리에서 혼인 서약을 했으며, 법적으로도 부부가 된 상태라고 전날 보도하기도 했다.

CNN방송은 이번 결혼식을 두고 “2011년 영국 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴의 결혼식 이후 가장 주목 받는 문화 이벤트”라고 평가했다.

두 사람은 결혼식을 앞두고 지역사회 및 국립 자선단체 20곳에 총 2600만 달러(약 400억 원)를 기부해 화제를 모았다.