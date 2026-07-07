서울시, 상수도 시설물 422개소 정밀 점검 피해 우려 133건 현장서 즉시 개선 조치 상수도 맨홀 1만2720곳, 출입경고시설 설치

[헤럴드경제=손인규 기자] 이달 초부터 본격적인 장마가 예고된 가운데 서울시가 여름철 풍수해에 대비해 상수도 시설물 422개와 고위험 상수도 맨홀 1만2720개에 대한 안전 점검을 마쳤다.

7일 서울시에 따르면 특히 올 여름은 평년 대비 많은 강수량과 잦은 집중호우가 전망되는 만큼 취·정수장 등 상수도 시설물 피해 발생 시 시민 대상 수돗물 공급에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 대해 서울시 관계자는 “관련 시설물 안전성과 대응체계를 사전에 점검했다”고 밝혔다.

시는 5월 11일부터 지난달 19일까지 40일간 취·정수장, 배수지, 가압장, 대형공사장 등 상수도 시설물과 주요 공사 현장 422개소를 대상으로 ▷시설물 안전관리 ▷주변 환경정비 ▷기전 분야 등 3개 분야를 집중 점검했다.

점검 결과 총 201건의 위험 요인을 확인했으며 배수로 퇴적물 제거, 전도 위험 수목 정비, 배수펌프 고장 등 집중호우 시 침수 피해로 이어질 수 있는 긴급 요인 133건을 현장에서 즉시 개선 조치했다. 나머지 68건은 시설물 균열·부식 등 보수·보강이 필요한 장기 검토 사항으로 별도 계획을 수립해 단계적으로 조치할 예정이다.

아울러 매년 6~8월은 밀폐공간 질식 사망사고가 집중되는 시기인 만큼 시는 작업자가 맨홀 진입 전 위험을 미리 인지할 수 있도록 상수도 고위험 맨홀 1만2720개소에 출입경고시설에 대한 설치도 완료했다. 고용노동부에 따르면 2015~2024년 발생한 밀폐공간 질식사고 사망자 126명 중 40명(31.7%)이 6~8월에 발생한 것으로 나타났다.

이번에 설치한 출입경고시설은 맨홀 뚜껑 아래 설치되는 원형 구조물로, 작업자가 맨홀 진입 전 안전 수칙 준수와 위험 요인 확인의 중요성을 다시 한번 인지하도록 해 밀폐공간 안전사고 예방에 기여할 것으로 시는 기대하고 있다.

아울러 시는 집중호우·태풍 등 기상 악화 상황에서도 시설 안전과 수돗물 수질을 빈틈없이 지키기 위해 상시 상황관리 체계를 가동하고 있다. 호우 특보 발령 시에는 긴급 점검을 실시하고, 정수처리 공정도 단계별 관리를 강화해 최고 수준의 수질을 유지할 계획이다.

서울시는 지난달부터 여름철 폭염과 집중호우에 대비한 아리수 종합대책을 추진 중이다. 수온 상승에 따른 소형생물 발생에 대비해 원수부터 정수처리, 배수지까지 전 과정에 대해 365일 상시 모니터링을 실시하고 있으며 취수원 감시체계도 확대했다.

주용태 서울아리수본부장은 “예년보다 잦고 강한 집중호우가 예상되는 만큼 선제 점검과 정비를 통해 상수도시설과 고위험 맨홀에 대한 안전조치를 마쳤다”며 “앞으로도 철저한 시설 관리와 신속한 현장 대응체계를 갖춰 시민이 안심할 수 있는 안정적인 아리수 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.