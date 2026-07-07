[헤럴드경제=함영훈 기자] 굵직한 대회를 잇따라 유치해 ‘사이클의 도시’로 불리는 양양군이 7일 양양사이클경기장에서 ‘8.15 경축 2026 양양국제사이클대회 및 전국사이클대회’를 개막했다.

오는 10일까지 열릴 이번대회는 대한자전거연맹과 한국실업사이클연맹, 강원특별자치도자전거연맹이 공동 주관하며, 국제 규격을 갖춘 양양사이클경기장에서 펼쳐진다.

이번 대회에는 국내 69개 팀(327명)을 비롯해 말레이시아, 인도네시아, 태국, 중국, 필리핀 등 해외 20개 팀(52명)까지 총 89개 팀 379명의 정상급 선수들이 대거 참가한다.

경기는 남녀 일반부 및 남녀 18세 이하부 등 총 4개 부문으로 나뉘어 진행된다. 선수들은 ▷스프린트 ▷독주 ▷1Lap ▷경륜 ▷단체 스프린트 ▷개인추발 ▷단체추발 ▷스크래치 등 트랙 경기 12개 종목에서 그동안 갈고닦은 기량을 겨룬다.

특히, 오는 7일과 8일에는 1㎞ 독주 및 4㎞ 개인추발 종목에서 별도의 장애인 경기가 치러질 예정이다.

양양군은 이번 대회가 국내 최고 권위의 대회로 자리매김할 수 있도록 전지훈련 지원부터 대회 준비 및 운영까지 행정력을 집중해 최고의 환경을 제공한다.

대회 기간 중 지역 주민과 관광객들은 양양사이클경기장(양양군 손양면 공항로 149)을 찾으면 누구나 무료로 박진감 넘치는 사이클 경기를 관람할 수 있다.

양양군은 올해 ‘KBS양양 전국사이클선수권대회’를 성황리에 마친 데 이어, ‘양양군수배 전국 BMX Racing 대회’ 개최까지 앞두고 있다.