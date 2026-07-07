[헤럴드경제=박연수 기자] 농심이 서울시와 협약을 체결하고, ‘더 아름다운 결혼식’ 대상자 선정을 위한 러브스토리 사연을 공모한다고 7일 밝혔다.

‘더 아름다운 결혼식’은 서울시 여성가족실이 운영하는 예식장 대관 사업이다. 남산·어린이대공원·한강공원 루프탑 등 서울의 대표 명소 60여곳을 예식장으로 개방한다.

농심은 캠페인의 주제를 ‘인생이 맛있어지는 결혼식’으로 정했다. 선정된 예비부부에게는 결혼식 지원금과 포토부스·웰컴푸드·농심 제품으로 구성된 답례품 등 500만원 상당의 혜택을 제공한다.

사연 공모는 내달 3일까지다. 접수된 사연은 서울시와 농심의 1차 공동 심사와 이금희 전 아나운서의 2차 심사를 거쳐 선정된다. 올해 9월 이후 결혼하는 예비부부 3쌍과 내년 예식을 앞둔 10쌍에게 결혼식 지원 혜택이 제공된다.

하객 축하도 기부된다. 결혼식 당일 하객이 방명록에 축하 메시지를 남기면 농심은 메시지 1건당 라면 1봉을 매칭해 신랑·신부 이름으로 서울시 복지시설 ‘서울 마음 편의점’에 기부한다.