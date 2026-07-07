유네스코 세계유산위원회 기념 행사 선상박물관에서 국악 공연 등 소개해

[헤럴드경제=김명상 기자] 국가유산청 국립해양유산연구소는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 기념해 오는 31일까지 고흥, 여수, 통영, 부산에서 조선통신사선 항해 행사를 운영한다. 이번 행사는 실물 크기로 재현한 전통 한선을 활용해 지역 해양유산의 가치를 알리고 한·일 평화와 문화교류의 의미를 되새기고자 마련됐다.

조선통신사선은 임진왜란 이후 1607년부터 1811년까지 약 200여 년간 총 12차례에 걸쳐 일본의 요청에 의해 파견된 평화사절단 500여 명을 태우고 대한해협과 쓰시마 해협을 건너 일본 본토의 관문인 시모노세키를 지나 오사카항까지 입항한 국제교류선이다. 국립해양유산연구소는 2018년 전통선박 재현연구 사업의 하나로 실물 크기와 동일하게 재현한 조선통신사선으로 부산 앞바다에서 출발해 2023년 쓰시마, 2024년 시모노세키, 2025년 오사카까지 과거 평화사절단이 오갔던 한·일 뱃길을 재현했다.

이번 행사에서는 판소리, 사물놀이 등 국악 공연을 감상할 수 있고 학예연구사의 설명과 함께 영상, 회화, 사진, 지도 등 각종 자료를 관람하며 조선통신사선의 뱃길재현 성과와 전통한선 기술을 확인할 수 있는 선상박물관을 운영한다.

조선통신사선은 오는 8일 목포를 출항해 첫 목적지인 고흥(7.11.~7.13.)으로 향하며 세계유산 잠정목록인 ‘한국의 갯벌 2단계’에 포함된 고흥 갯벌과 사도해전의 주요 해역을 따라 항해하며 지역 해양유산을 소개한다. 사도해전은 정유재란 말기인 1598년 이순신 장군이 왜군을 격파한 해전으로 노량해전 직전에 벌어진 전투다. 특히 고흥 녹동항에서는 11일 오후 9시부터 세계유산위원회 개최를 기념해 국내 세계유산을 주제로 한 드론쇼와 해상 불꽃쇼가 펼쳐질 예정이다. 드론쇼는 고흥 녹동항에서 4월부터 10월까지 매주 토요일에 열리는 고흥군의 야간관광 콘텐츠로 올해는 지난해보다 200대 늘어난 총 900대 규모의 드론이 밤하늘을 수놓는다.

이어 여수(7.17.~7.18.)에서는 세계유산 잠정목록인 여수 갯벌과 전라좌수영 등 이충무공 관련 유산을 배경으로 한 해양문화 유적지를 탐방한다. 전라좌수영은 임진왜란 당시 이순신 장군이 조선 수군을 지휘하며 거북선을 운용한 본영으로 조선 수군의 전략과 승전을 이끈 군사기지다. 통영(7.21.~7.22.)에서는 학익진 전술을 통해 왜 수군에 승리를 거둔 임진왜란 3대 대첩 중 하나인 한산도대첩의 주요 해역을 따라 항해하며 이충무공의 해전사와 해양문화의 가치를 이해할 수 있는 기회를 마련한다.

부산(7.25.~7.26.)에서는 세계유산위원회 위원국 대표단 등 국내외 주요 인사와 사전 모집된 시민들을 대상으로 행사를 개최한다. 국립해양유산연구소는 선상박물관과 국악 공연, 조선통신사선의 역사적 의미를 담은 전통 단청 등을 선보여 우리나라 전통 조선기술을 국제사회에 알리는 한편 직접 조선통신사선을 타고 동백섬 또는 오륙도를 방문할 수 있는 체험 프로그램도 운영한다. 이번 행사에서는 데브시스터즈의 ‘쿠키런’ 캐릭터를 활용해 개발한 ‘조선통신사선을 탄 용감한 쿠키’ 캐릭터가 적용된 사진 촬영 구역도 곳곳에서 만날 수 있다.