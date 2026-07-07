포괄적 주식교환 일정 9월→12월로 연기 길어지는 공정위 기업결합 심사…디지털자산기본법도 변수로 디지털 금융 인프라 격변…주도권 확보 ‘골든타임’ 놓칠라 우려도

[헤럴드경제=박세정·차민주 기자] 네이버파이낸셜과 두나무의 합병이 험난해지고 있다.

정부의 인허가 심사가 줄줄이 길어지면서 합병 마무리 절차인 포괄적 주식교환 일정이 9월에서 12월로 연기됐다.

한국판 빅테크 공룡이 탄생하는 초대형 ‘빅딜’로 주목받고 있지만, 정부의 허가 문턱을 넘는 새 성장 시계도 주춤해졌다. 글로벌 디지털금융 격변의 시기에 자칫 ‘골든타임’을 놓치는 것 아니냐는 우려도 나온다.

▶두 번째 연기…넘어야 할 규제·심사 문턱 겹겹이 =7일 업계에 따르면 네이버는 전날 종속회사인 네이버파이낸셜의 두나무 주식교환일이 기존 9월 30일에서 오는 12월 31일 변경됐다고 공시했다. 주주총회 예정일도 8월 18일에서 11월 19일로 조정됐다. 주식교환은 네이버파이낸셜이 두나무를 100% 자회사로 편입하기 위한 절차다.

두 회사가 주식교환 일정을 미룬 것은 이번이 두 번째다. 올해 3월 30일 한 차례 일정을 연기한 바 있다. 당시 주식교환일은 기존 6월 30일에서 9월 30일로, 주주총회 예정일은 5월 22일에서 8월 18일로 변경된 데 이어 이번에 또다시 연기됐다. 지난해 합병 발표 당시 계획과 비교하면 이미 6개월 이상 합병 마무리 시점이 지연됐다.

업계에선 공정거래위원회 기업결합 심사가 이번 일정 지연에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

앞서 공정위는 지난해 11월 28일 두 회사의 기업결합 신고를 접수하고 심사에 착수했다. 기업결합 심사는 접수일로부터 30일이 기본 심사 기간이다. 필요할 경우 최대 90일 범위에서 연장할 수 있다. 업계에선 기업의 자료 보정 기간 등을 고려하면, 올 5월 경 심사 결론이 날 것으로 예상했다.

하지만 초대형 ‘빅딜’로 시장에 미칠 파장이 큰 만큼 정부가 다양한 쟁점을 들여다보고 있다는 분석이다. 대표적으로 공정위는 지난달 증권사 18곳을 대상으로 두 기업 합병 관련 의견을 수렴하기도 했다. 증권사들은 시장지배력을 가진 두 회사 결합을 우려하는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

넘어야 할 문턱은 이뿐만이 아니다. 네이버와 두나무는 공시에서 공정위의 기업결합 승인 외에도 ▷신용정보법에 따른 네이버파이낸셜 대주주 변경승인 및 겸영신고 ▷특정금융거래정보법에 따른 두나무 대주주 변경신고 수리 등이 필요하다고 언급했다.

네이버파이낸셜은 “공정위 심사와 금융당국에 대한 신고 절차 등을 감안해 거래를 안정적으로 종결하기 위한 시간을 충분히 확보하기 위해 기존 일정을 추가 연장한 것”이라고 설명했다.

국회에서 논의 중인 ‘디지털자산기본법’도 최대 변수로 남았다. ‘디지털자산기본법’은 가상자산거래소의 대주주 지분 보유 한도를 제한하는 방안 등이 거론된다. 각종 규제 환경의 변동성이 커지면서 포괄적 주식교환의 추진 일정, 거래 구조까지 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없게 됐다.

▶글로벌 금융 인프라 지각변동…주도권 ‘골든타임’ 놓칠라= 각종 절차에 발목이 묶여 있는 새, 두 회사의 성장 전략은 엔진이 멈췄다. 격변하는 글로벌 금융 인프라 시장에서 주도권을 확보할 ‘골든타임’을 놓치는 것 아니냐는 우려의 목소리가 나오는 것도 이런 이유다.

두 회사는 페이팔, 비자, 마스터카드 등 글로벌 기업이 구축해 놓은 기존 글로벌 금융 인프라를 대체하고 세계 시장의 금융 판도를 바꾼다는 청사진을 그리고 있다.

두나무의 블록체인 기술에 네이버파이낸셜의 간편결제망, 네이버의 이커머스 기반이 시너지를 발휘해 강력한 원화 스테이블 코인 생태계를 구현하는 그림이다. 세부적으로 향후 네이버페이가 원화 스테이블코인을 발행하면 두나무가 블록체인 기술 측면에서 돕고, 업비트가 이를 상장·유통하는 형태다.

특히 국내 1위 플랫폼 기업과 세계 3위 가상자산 거래소의 결합으로 글로벌 무대에서 견주어볼 만한 규모의 기업이 탄생한다는 점에서, 발빠른 주도권 확보가 필수적이라는 분석이다.

한편, 두 회사가 지난해 11월 합의한 주식교환 비율과 1주당 평가가액(두나무 43만9252원·네이버파이낸셜 17만2780원)은 그대로다. 주식 교환이 마무리되면 두나무는 네이버파이낸셜의 100% 자회사로 편입된다. 모회사 네이버, 자회사 네이버파이낸셜, 손자회사 두나무로 이어지는 구조다.