KAI 방산 역량·네이버 AI 기술력 결합 국방 AI 신사업 공동 발굴 등에도 나서

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 6일 KAI 사천 본사에서 팀네이버(네어버, 네이버클라우드)와 ‘항공우주·방산 AI 분야 협력을 위한 전략적 제휴협약(MOU)’을 체결했다고 7일 밝혔다.

체결식에는 김종출 KAI 대표이사 사장과 최수연 네이버 대표이사, 김유원 네이버클라우드 대표이사 등 3사 주요 경영진들이 참석했다.

이번 MOU를 통해 3사는 KAI의 항공·방산 역량과 팀네이버의 인공지능(AI)·클라우드 기술력을 결합하기로 했다. 이를 통해 ▷국방 소버린 AI 확보 및 독자 모델 개발 ▷국방 AI 신사업 공동 발굴 ▷피지컬 AI 고도화 ▷국방 AI 생태계 확대 등 기술 개발부터 사업화까지 이어지는 전방위적 협력체계를 구축하기로 했다.

3사는 무인기 자율비행·자율임무 수행 기술 및 미래전투체계 통합 AI 플랫폼 개발을 우선 추진한다. 이를 통해 국내 안보 환경에 최적화된 독자적 국방 AI를 구현, 국방 AI 기술 주권을 확보할 계획이다. 더 나아가 정부 주도의 국가 연구개발 과제 및 블록펀딩 사업에 공동으로 참여해 차세대 방산 피지컬 AI 핵심 기술을 선점할 예정이다.

3사는 미래 항공우주 플랫폼에 AI를 내재화해 자율화 수준을 고도화, 방산·항공 분야 협력사와의 AI 협력체계를 확대할 예정이다.

KAI는 현재 유·무인 전투기와 위성 등이 초연결되는 차세대공중전투체계(NACS)를 개발하고 있다. 팀네이버와의 협력은 KAI 무인기 플랫폼과 AI파일럿 등 피지컬 AI 개발 가속화에 시너지를 창출할 것으로 기대된다.

김종출 KAI 대표이사 사장은 “글로벌 방산 AI 경쟁이 그 어느 때보다 치열해지고 있어 3사의 핵심역량을 결합하여 공동 대응이 필요하다”며 “KAI의 항공·방산 전문성과 팀네이버의 AI·클라우드 기술력이 만나 대한민국이 국방 AI 기술 주권을 확립하고, 피지컬 AI기반 무인기 및 미래전투체계 분야에서 글로벌 경쟁력을 높여나갈 수 있을 것으로 확신한다”고 말했다.

최수연 네이버 대표이사는 “국방 및 안보 분야에서의 기술 자립은 국가적 주권과 직결되는 만큼 독자적인 소버린 AI 인프라를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 ”팀네이버의 고도화된 AI 역량과 KAI의 방산 인프라를 결합해 대한민국 국방 안보의 기술 주권을 공고히 하고, 미래 방산 산업의 새로운 글로벌 경쟁력을 창출할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, KAI는 우주 분야 경쟁력을 키우기 위해 다양한 기업과 손을 잡고 있다. 이스라엘 스타트업인 레몬도와는 초소형 위성을 공동개발하고 있다.