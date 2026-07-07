부의장에 신종철·이찬호 의원 민주당 보이콧 속 국힘 의장단 독식

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 제13대 경남도의회 전반기 의장단이 6일 국민의힘 단독으로 꾸려졌다. 경남도의회는 이날 제434회 임시회 제1차 본회의를 열고 전반기 의장·부의장 선거를 실시했다. 의장에는 3선의 박준(창원4) 의원이 선출됐다. 박 의원은 의장 후보로 단독 등록해 투표에 참여한 의원 45명 가운데 기권 2표를 제외한 43표를 얻었다.

부의장 선거에서는 신종철(산청·3선) 의원이 제1부의장, 이찬호(창원5·재선) 의원이 제2부의장에 각각 선출됐다. 두 후보도 모두 단독 출마했다. 이로써 제13대 경남도의회 전반기 의장단은 의장과 두 부의장 모두 국민의힘 소속으로 채워졌다.

더불어민주당은 표결 직전 본회의장을 떠나며 보이콧에 들어갔다. 민주당 의원 23명은 국민의힘이 다수 의석을 앞세워 의장단을 독식하려 한다고 반발했다. 현재 경남도의회 의석은 국민의힘 44석, 민주당 23석, 무소속 1석이다. 민주당은 국민의힘이 협치를 포기했다며 장외 대응에 나서겠다고 밝혔다.

박 신임 의장은 당선 직후 “영광보다 무거운 책임감을 느낀다”며 “급변하는 시대 변화를 극복하기 위해 의원들의 경험과 지혜를 모으겠다”고 말했다. 이어 “도민의 행복과 경남 발전이라는 공동 목표 아래 집행부와 의회가 힘을 모아 희망의 의정을 실현하겠다”며 “집행부 견제와 감시는 물론 생산적인 의회를 통해 경남의 새로운 미래를 열겠다”고 밝혔다.

민주당이 의장단 구성 방식에 강하게 반발하면서 새 의장단 출범과 동시에 원 구성 갈등도 본격화할 전망이다. 향후 상임위원장 배분과 의사일정 운영을 둘러싼 여야 대치가 이어질 가능성이 높아 경남도의회는 협치보다 대립 국면으로 출발하게 됐다는 평가다.