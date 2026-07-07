2분기 종합 순위 61위, 7단계 상승 260만㎡·1만6800세대 2단계 개발 본격화

[헤럴드경제=서정은 기자] DK아시아의 하이엔드 주거 브랜드 ‘로열파크씨티’가 브랜드가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 발표한 ‘2026년 2분기 대한민국 100대 브랜드’에서 종합 61위에 선정됐다.

7일 DK아시아에 따르면 로열파크씨티는 지난 1분기 종합 68위에 이어 이번 2분기에는 종합 61위로 순위가 상승했다.

대한민국 100대 브랜드는 브랜드스탁이 국내 230여 개 산업군, 1000여 개 브랜드를 대상으로 브랜드가치와 소비자 평가 등을 종합 분석해 선정한다.

DK아시아는 검암역 로열파크씨티와 신검단 로열파크씨티Ⅱ를 통해 총 6305세대 규모의 프리미엄 리조트 도시를 완성하며 국내 최초 5세대 하이엔드 브랜드 도시를 선보였다.

현재 인천 검단구 일대 260만㎡ 부지에 1만6800세대 규모의 로열파크씨티 2단계 개발사업을 본격화했다. 이는 민간 주도로 조성되는 국내 최대 수준의 프리미엄 브랜드 도시로 하나은행과 전략적 금융협약을 체결해 우선 추진되는 8800세대 규모 사업의 안정적인 금융 기반을 확보했다.

이어 국내 최대 로펌인 김·장 법률사무소(KIM & CHANG)와의 전략적 포괄 파트너십을 통해 인허가, 지자체 분담금 협의, 조세, 보상, 민원 및 분쟁 등을 원만히 해결할 수 있도록 사업 전반의 전문 지원 체계도 구축했다.

준공 이후에도 지속되는 차별화된 운영 시스템을 갖췄다. 로열파크씨티에는 6성급 호텔·리조트 수준의 38개 커뮤니티 시설과 13개 프리미엄 주거 서비스가 운영되고 있다.

가톨릭관동대학교 국제성모병원과 연계한 다이렉트 대면 의료 서비스, 단지 내 조경 공간을 순환하는 로열 트레인 서비스, 입주민 전용 55인승 파워 카타마란 요트 2척을 활용한 프라이빗 요트 서비스, 셔틀버스는 로열파크씨티만의 상징적인 서비스로 꼽힌다. 한화그룹 계열 고메드 갤러리아와 협업한 뷔페식 3식(三食) 서비스, 실내에서 7개 종목의 스크린 스포츠를 즐길 수 있는 로열 레전드 히어로즈 서비스 등도 차별화 요소다.

조경 역시 로열파크씨티 브랜드 경쟁력의 핵심 요소로 신검단 로열파크씨티Ⅱ에는 3.3㎡당 380만 원 이상의 조경 공사비를 투입했다.

단지 중심에는 430m 길이의 수로가 흐르는 로열 캐널 애비뉴와 55m 길이의 로열파크베이, 100여 개의 수경시설이 조성돼 있다. 삼성물산 리조트 부문이 시공하고 공사비가 54억원 달하는 국내 최대 규모의 티하우스를 비롯해 로열 가든 페스티벌 등 다양한 문화·예술 프로그램도 운영하고 있다.

김정모 DK아시아 회장은 “대한민국 100대 브랜드 2분기 연속 선정은 로열파크씨티가 추구해온 도시 철학과 주거 혁신, 차별화된 하이엔드 라이프스타일이 소비자들에게 인정받은 결과”라며 “투명하고 체계적인 사업 관리와 지속가능한 성장 기반을 바탕으로 변화하는 시장 환경에 선제적으로 대응하며, 로열파크씨티를 세계적인 미래형 복합도시이자 글로벌 도시개발의 새로운 표준으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 DK아시아 로열파크씨티는 한국기업평판연구소는 5월 29일부터 6월 29일까지 국내 주거 커뮤니티 브랜드 13개를 대상으로 온라인 빅데이터 844만7755개를 분석한 결과 브랜드평판지수 116만6196을 기록해 1위에 오르기도 했다.