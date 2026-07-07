“검찰 보완수사권 폐지 중단 촉구”

[헤럴드경제=정석준 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 7일 “보완수사권을 포함한 범죄 수사시스템 개편 논의를 위한 여야정 협의체 개최를 제안한다”고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 “경찰이 범죄 수사역량에 대한 국민 신뢰 충분히 회복할 때까지 검찰 보완수사권 폐지는 중단할 것을 촉구한다”며 이같이 말했다.

그는 “경찰이 여고생 묻지마 살인범 ‘장윤기 사건’의 수사 팀장을 긴급 체포했다”며 “장윤기 아버지뿐 아니라 사건을 담당한 수사팀장까지 포함된 경찰의 조직적 범죄은폐 정황이 드러나면서 충격이 더해졌다”고 주장했다.

이어 “이번 사건은 단순히 경찰의 부실수사가 아니라 삐뚤어진 내부유착 문제에 더해진 고의적 범죄은폐 사건으로 드러나고 있다”며 “검찰의 보완수사 아니었다면 사건의 진상이 영영 은폐됐을지도 모른다”고 덧붙였다.

그러면서 “이런 상황에서 범죄 수사를 경찰에만 맡길 수 없다”며 “사법개혁은 더불어민주당 강성 당원의 요구가 아니라 국민의 안전과 민생을 보완하는 방향으로 가야한다”고 밝혔다.

또한 “이번 사건은 대한민국 경찰의 수사역량에 대한 신뢰 근본부터 뒤흔드는 사건이다. 국민들은 이제 경찰에 수사역량을 넘어 수사의 자격을 묻고 있다”며 “나아가 단순히 경찰의 부족한 수사역량을 채워주는 땜질처방이 아닌 근본적 진단과 수습이 필요하다”고 말했다.

정 원내대표는 “국민의힘은 2021년 문재인 정부의 검경수사권 조정 이후 대한민국 범죄수사 시스템 개편 작업을 제로베이스에서 재검토할 것을 촉구한다”고 전했다.