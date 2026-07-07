‘2026 서울썸머비치’ 20일 개막 광화문과 세종로공원서 21일간

[헤럴드경제=김명상 기자] 서울시와 서울관광재단이 오는 20일부터 8월 9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원에서 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다. 올해로 4회째를 맞이한 이번 행사는 지난해 146만 명이 방문한 서울의 대표 여름 축제다. 올해는 물놀이 시설과 모래사장, 먹거리 구역을 대폭 확대해 시민과 관광객에게 도심 속 휴양지를 제공한다.

이번 축제는 ‘Wave Summer, Play Seoul’을 슬로건으로 내걸고 광화문광장에 더해 세종로공원까지 무대를 넓혀 진행된다. 양 기관은 빌딩 숲을 배경으로 물놀이와 휴식을 즐기는 이색 콘텐츠를 마련해 서울 도심을 시원한 피서지로 변신시킬 계획이다. 행사는 누구나 무료로 입장할 수 있다.

행사 공간은 세 구역으로 나뉜다. 우선 ‘워터웨이브존’에는 대형 수영장과 8m 높이의 워터슬라이드, 워터 버킷 등 다양한 물놀이 시설을 운영한다. 고층 빌딩으로 둘러싸인 광화문광장에서 물놀이를 즐기는 이색적인 풍경이 연출된다.

‘플레이웨이브존’에는 파트너 협업 부스와 소상공인 플리마켓을 설치하고, 지름 12m 규모의 돔 형태 모래 놀이터인 ‘샌드 아지트’를 조성한다. 양양, 강화, 대천, 부산, 군산 등 5개 지역에서 가져온 모래 약 20톤을 활용해 전국의 해변을 구현한다. 쾌적한 이용 환경을 위해 사전예약제로 운영하며, 예약 일정과 방법은 공식 SNS를 통해 순차적으로 안내할 예정이다.

올해 새롭게 선보이는 ‘플레이마켓존’에는 푸드트럭을 마련해 축제 분위기를 조성하고, 방문객들이 멀리 이동하지 않고 식사를 해결할 수 있도록 돕는다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 “도심 한복판에서 즐기는 물놀이와 모래놀이는 서울에서만 만날 수 있는 특별한 여름 풍경”이라며, “올해는 규모와 콘텐츠를 확대한 만큼, 시민과 관광객 모두에게 한층 풍성하고 특별한 여름 추억을 선사할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 행사 주요 일정과 프로그램, 운영 정보 등은 공식 인스타그램 계정을 통해 순차적으로 공개하며, 행사 기간에는 실시간 현장 안내를 제공할 예정이다.