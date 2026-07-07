[헤럴드경제=민성기 기자] 축구 국가대표팀 미드필더 이강인(25·파리 생제르맹)이 스페인 프로축구 프리메라리가 아틀레티코 마드리드로 이적한다는 보도가 나왔다.

6일(한국시간) 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리시오 로마노 기자는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이강인이 아틀레티코 마드리드로 향한다. 모든 당사자 간의 합의가 완료됐다”고 전하며 이적이 확실시됐을 때 사용하는 시그니처 문구인 ‘히어 위 고(Here we go)’를 덧붙였다.

프랑스 매체 RMC스포츠 역시 이날 “파리 생제르맹(PSG)과 아틀레티코 마드리드가 이강인의 이적에 합의했다”고 보도했다. 이어 “PSG는 아틀레티코 마드리드와 4천만유로(약 700억원)를 약간 웃도는 금액으로 이적에 합의했다”고 밝혔다.

2023년 PSG에 입단한 이강인은 PSG에서 공식전 124경기에 출전해 16골 16도움을 기록했다.

또 두 시즌 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 등을 경험했다.

앞서 스페인 발렌시아(2018∼2021년)와 마요르카(2021∼2023년)에서도 활약했던 이강인은 아틀레티코 마드리드 이적이 확정되면 3년 만에 라리가 무대로 복귀하게 된다.