국토부 대광위, 양주자이6·7단지~강남고속터미널 노선 등 5개 노선 신설

[헤럴드경제=소민호 기자] 경기도 이천 부발읍에서 잠실역을 오가는 광역버스 노선이 새로 만들어져 13일부터 운행에 들어간다. 양주자이6·7단지와 강남고속터미널을 잇는 광역버스는 30일부터 신설된다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 이들 노선을 포함, 5개의 준공영제 광역버스 노선을 확대했다고 7일 밝혔다.

신설되는 광역버스 노선은 7~8월 중 운행이 시작된다. 가장 먼저 이천을 기점으로 부발읍~잠실역간 3303번 버스가 13일부터 다닌다. 직행좌석버스 노선으로 평일 기준 오전 5시부터 오후 10시까지 20~40분 간격 32회 운행된다.

이어 30일부터는 양주 기점 양주자이6·7단지~강남고속터미널간 1407번 버스가 운행을 시작한다. 평일 기준 오전 5시부터 오후 10시30분까지 30~45분 간격 28회 운행되는 직행좌석버스다.

8월 1일엔 용인 기점 양지파인리조트~서울역을 잇는 4105번 직행좌석버스가 오전 5시40분부터 오후 10시40분까지 15~25분 간격으로 32회 운행된다. 3일엔 수원 기점 남부차고지~서울역간 M5165번 광역급행버스가 오전 4시50분~오후 10시50분까지 20~50분 간격 40회, 31일엔 의정부 기점 버들개~KT광화문지사간 1108번 직행좌석버스가 오전 5시~오후 10시50분까지 25~40분 간격 34회 운행에 들어간다.

대광위는 해당 지역 시민들의 대중교통 접근성을 높임으로써 출퇴근 시간을 단축하는 등 이동편의가 개선될 것으로 기대된다고 설명했다.

광역버스 준공영제는 버스 운행은 민간 운수회사에서 담당하되, 중앙정부와 지방정부가 광역버스의 노선 인·면허 및 관리 권한을 가지며 운영 비용의 일부를 지원하는 제도다. 이를 통해 운행의 공공성과 안정성을 동시에 확보할 수 있으며 보다 체계적인 대중교통 서비스를 제공할 수 있다.

대광위는 지난해 지방정부 수요 조사 및 타당성 검토를 거쳐 이번에 운행 개시하는 5개 노선을 포함한 총 9개 준공영제 신설 노선을 확정한 바 있다.

나머지 4개 노선은 연말까지 차례로 개통하게 된다. 광명 기점 광명돔경륜장~논현역(6410), 용인 기점 강남대~서울역(M4166), 안성 기점 안성버스터미널~교대역(4404), 부천 기점 부천대 소사캠퍼스~양재역(M6467) 등이 대상이다.

대광위는 준공영제 노선별 이용 현황을 주기적으로 모니터링, 배차 간격을 조정하고 필요 시 증차, 노선 효율화 등을 통해 출퇴근 시간대 교통 불편을 줄이고 준공영제를 지속 가능하게 운영하는 데 주력할 방침이다.

박지홍 대광위 상임위원은 “이번 준공영제 노선 추가 운행으로 수도권 교통 불편 지역 시민들의 이동 편의가 대폭 향상될 것으로 기대된다”면서 “앞으로도 광역교통 불편 지역 및 혼잡 지역을 중심으로 광역버스 준공영제 노선을 확대하겠다”고 밝혔다.