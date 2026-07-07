[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데하이마트가 여름을 맞아 이달 말까지 전국 오프라인 매장에서 LG전자 상품을 최대 600만원 할인하는 ‘Summer On! 하이라이트 세일’을 전개한다고 7일 밝혔다.

먼저 LG전자 행사 상품에 대해 ‘다품목 캐시백’ 행사를 운영한다. 제휴카드 및 행사카드로 구매 시 구매 품목 수에 따라 최대 600만원 캐시백 혜택을 제공한다.

오는 13일까지는 금액대별 즉시 할인 혜택을 제공하는 ‘더블업 대축제’를 준비했다. TV·PC·냉장고 등 할인 대상 품목에서 제휴카드로 구매 시 구매 금액에 따라 최대 100만원 즉시 할인 혜택을 준다.

‘에어컨 플러스 다품목’ 행사는 오는 16일까지다. 에어컨 행사상품과 TV·냉장고·세탁기 등 행사상품을 동시에 구매하면 품목 수에 따라 최대 73만원 할인한다.

또 다양한 브랜드의 에어컨·선풍기 등 냉방가전을 인터넷 최저가 수준으로 선보인다. 대표 상품으로 삼성전자 ‘무풍 클래식 19평형 2in1 에어컨’은 241만원, LG전자 ‘휘센 오브제컬렉션 18평형 쿨 2시리즈 2in1 에어컨’은 243만원에 판매한다.

이밖에도 여름철 가전 청소 서비스 수요가 높아지는 시기인 점을 고려해 에어컨 청소 서비스를 전월 대비 최대 10% 할인해 제공한다. 청소 서비스에서 2개 품목 이상 선택하면 10% 추가 할인한다.

김보경 롯데하이마트 상품본부장은 “지난 5일까지 진행했던 ‘삼성전자 감사 페스티벌’ 인기에 힘입어, 7월에는 LG전자 상품 구매 시 다품목 할인·구매 금액대별 할인 등 더 다양한 혜택을 제공하게 됐다”고 했다.