아르헨티나·EU 4개국 추가 검역증명서 전송 현황 온라인 확인 통관 빨라지고 위·변조 위험 줄여

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산검역본부가 전자식물검역증명서(ePhyto) 교환 국가를 22개국으로 확대하고, 민원인이 검역증명서 전송 현황을 24시간 직접 확인할 수 있는 온라인 조회 서비스를 시작했다. 농산물 통관 절차가 빨라지고 검역 행정의 디지털 전환도 한층 속도를 낼 전망이다.

검역본부는 전자식물검역증명서 교환 대상국을 아르헨티나와 프랑스·이탈리아·덴마크·몰타 등 유럽연합(EU) 4개국까지 확대하고, 전자증명서 온라인 조회 서비스를 지난 6일부터 운영하고 있다고 7일 밝혔다. 이에 따라 전자증명서 교환 국가는 기존 17개국에서 22개국으로 늘었다.

전자증명서는 수출국 식물검역기관이 발급한 식물검역증명서를 국제식물보호협약(IPPC) 표준에 따라 전자문서로 작성해 국제 전산망을 통해 수입국 검역기관으로 직접 전송하는 시스템이다.

기존 종이 증명서는 국제우편이나 특송을 통해 상대국에 도착하기까지 수일이 걸렸지만, 전자증명서는 발급 즉시 상대국 검역당국으로 전송된다. 이에 따라 검역증명서 발급과 제출에 걸리는 시간이 줄어 통관 절차가 빨라지고, 전자 방식으로 정보를 주고받아 위·변조 위험도 낮출 수 있다.

이번에 새로 도입된 온라인 조회 서비스를 이용하면 농산물 수출입업체는 검역본부 누리집과 식물검역 온라인 민원시스템에서 전자증명서 전송·수신 현황을 24시간 직접 확인할 수 있다. 그동안에는 전송 여부를 확인하려면 검역기관에 직접 문의해야 했지만 앞으로는 시간과 장소에 관계없이 온라인으로 확인할 수 있다.

최정록 검역본부장은 “전자증명서는 검역 행정의 디지털 전환을 대표하는 서비스로 수출입 검역의 신속성과 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있다”며 “올해 하반기에는 EU 11개국과도 상용화하고 향후 필리핀, 중국 등 아시아 지역 주요 교역국과도 협의를 이어나가는 한편, 이번에 새로 도입한 온라인 조회 서비스와 같이 국민이 체감할 수 있는 디지털 검역 서비스를 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.