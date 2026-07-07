글로벌 주요 IB 8곳 GDP 평균 전망 3% 명목 GDP 대비 경상수지 비율 14%

[헤럴드경제=김벼리 기자] 반도체를 중심으로 한 수출 호조가 지속되면서 해외 주요 IB(투자은행)들이 올해 한국의 경제성장률 전망치를 잇달아 올리며 평균값이 처음으로 3%대에 진입했다.

7일 국제금융센터에 따르면 6월 말 기준 주요 IB 8곳이 제시한 올해 한국 실질 GDP(국내총생산) 성장률 전망치는 평균 3%로 집계됐다. 5월 말 2.8%에서 한 달 만에 0.2%포인트 올랐다.

주요 IB의 올해 한국 성장률 전망치 평균이 3%대를 기록한 것은 이번이 처음이다. 전망치는 작년 말 평균 2%에서 1월 말 2.1%로 오른 뒤 4월 말 2.4%, 5월 말 2.8% 등 연달아 뛰었다. 지난달까지 석달 연속 올리며 6개월 만에 총 1%포인트 상승했다.

3%대 중후반 성장률 전망도 나왔다. JP모건은 지난 달 3%에서 3.7%로 한 달 새 0.7%포인트 올려 가장 큰 폭으로 조정했다. 씨티은행(3→3.5%)도 전망치를 올려 3%대 중반 성장률을 내다봤다.

바클레이즈(2.6→2.7%)와 골드만삭스(2.5→2.7%), HSBC(2.6→2.8%) 등도 전망치를 0.1∼0.2%포인트씩 올려 잡았다.

뱅크오브아메리카(3.1%)와 노무라(2.4%), UBS(2.8%)는 전월 전망을 유지했다.

지난달 월간 수출액이 사상 처음으로 1000억달러를 돌파하는 등 반도체를 중심으로 한 수출 호조가 지속되면서 국내외 주요 기관들의 올해 한국 성장률 전망치도 계속 올라가고 있다.

일부 기관에서는 4%대 성장률 전망도 나왔다. 영국 캐피털 이코노믹스(CE)는 최근 보고서에서 한국 성장률 전망치를 4.0%로 제시했다. 국내 재보험사인 코리안리는 4.1%로 전망했다.

한국은행이 8월 발표하는 수정 경제전망에서도 올해 연간 성장률 전망치를 높일 가능성이 커졌다. 신현송 한은 총재도 지난달 19일 한국금융학회 학술대회에서 “올해 연간 성장률 전망치가 기계적으로라도 2.6%에서 상향 조정될 것”이라고 말했다.

반도체 수출 호황에 올해 명목 GDP 대비 경상수지 비율도 높아질 것으로 전망됐다. 해외 IB 8곳이 제시한 올해 한국 GDP 대비 경상수지 비율은 평균 14%로, 전월(10.8%)보다 3.2% 상승했다. 작년 12월 말 전망치(6.5%)의 두 배가 넘는 수준이다. 지난 달 8개 IB 중에서 UBS(4% 전망 유지) 한 곳을 제외한 7개 기관 모두가 경상흑자율 전망을 상향 조정했다.

HSBC는 9.8%에서 17%로 한 달 사이에 7.2%포인트 올렸다. 씨티은행(11.8→16.4%)과 뱅크오브아메리카(15→16.1%), 노무라(10→15.5%), 골드만삭스(12.4→15.1%), JP모건(10.2→14.8%), 바클레이즈(12.8→13%) 등도 모두 15% 안팎의 경상흑자율을 내다봤다.