국가공인 ‘스마트 해상물류 관리사’ 2회 시험 접수 시작 AI 기초과정 신설…8월 8일 전국 5개 도시서 시험 해운물류 디지털 전문인력 양성

[헤럴드경제=김선국 기자] 해양수산부와 울산항만공사는 국가공인 민간자격인 ‘스마트 해상물류 관리사’ 제2회 정기 자격검정 원서를 8일부터 14일까지 접수한다고 7일 밝혔다. 시험은 오는 8월 8일 서울·부산·광주·대전·울산 등 5개 광역도시에서 실시된다.

스마트 해상물류 관리사는 빅데이터와 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 정보통신기술(ICT)을 해운물류 분야에 접목할 전문인력을 양성하기 위한 자격제도다. 2022년 민간자격으로 도입된 뒤 지난해 12월 국가공인 민간자격으로 승격됐으며, 올해 열린 첫 정기 자격검정에서는 559명의 합격자가 배출됐다.

올해는 정보통신기술(ICT) 요소기술 개론 과목에 ‘인공지능(AI) 기술 기초 과정’을 새롭게 추가했다. 응시자의 학습을 돕기 위해 공식 표준교재도 제작해 자격검정 누리집에서 무료(PDF)로 제공한다. 울산항만공사 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 통해서는 책자 형태의 교재도 100명에게 배포할 예정이다.

응시 접수는 자격검정 누리집에서 가능하다.

김혜정 해수부 해운물류국장은 “스마트 해상물류 관리사 자격검정에 많은 관심과 참여를 바란다”며 “해운물류 산업의 디지털 혁신을 이끌 융합형 인재 양성을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.