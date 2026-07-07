아시아 주력 ‘아랍라이트’ 배럴당 11달러 인하 미·이란 휴전 이후 수송 재개…중국 수요 확보 경쟁

[헤럴드경제=서지연 기자] 사우디아라비아가 아시아 시장 주력 원유인 아랍 경질유(Arab Light) 가격을 대폭 낮추며 6년 만에 할인 판매에 나섰다. 미국과 이란의 잠정 평화협정 이후 호르무즈해협을 통한 원유 수송이 정상화되면서 공급이 빠르게 늘어난 영향으로 풀이된다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 사우디 국영 석유회사 아람코는 8월 인도분 아랍라이트 공식판매가격(OSP)을 배럴당 11달러 인하해 오만·두바이유 평균 가격보다 배럴당 1.5달러 낮게 책정했다.

아랍라이트는 사우디 원유 수출의 핵심 유종으로 한국과 일본, 중국 등 아시아 주요 정유사의 설비가 이 원유에 맞춰져 있다.

사우디가 아랍라이트를 할인 판매한 것은 2020년 코로나19 당시 러시아와 증산 경쟁을 벌였던 이후 6년 만이다. 2015년 미국 셰일업계와의 경쟁을 위한 가격 인하를 포함하면 2000년 이후 세 번째 할인 판매이며, 월간 기준으로는 최대 인하 폭이다.

시장에서는 이번 조치를 가격전쟁보다 공급 정상화에 따른 시장 경쟁 심화의 결과로 보고 있다.

미국과 이란이 잠정 평화협정을 체결한 이후 걸프 지역 산유국들은 호르무즈해협을 통한 원유 수출을 빠르게 정상화하고 있다. 이에 따라 실물 원유 공급이 늘어나면서 현물시장에서는 코로나19 팬데믹 이후 가장 큰 폭의 할인 거래가 나타나고 있다.

브렌트유 선물 가격도 중동 긴장 고조 당시 상승분을 대부분 반납했다.

다만 일부 아시아 구매자들은 아람코의 가격 인하 이후에도 사우디산 원유 가격이 역내 다른 산유국의 현물 가격보다 여전히 높다고 평가해 추가 인하 가능성도 거론된다.

사우디는 현재 석유수출국기구(OPEC)와 비회원 산유국 협의체인 OPEC+의 증산 합의에 따라 원유 생산을 점진적으로 확대하고 있다.

르네상스 에너지 어드바이저스의 아메드 메흐디 애널리스트는 “이번 조치는 가격전쟁의 신호라기보다 호르무즈해협 정상화 이후 공급 과잉을 가격에 반영한 것”이라며 “중국을 비롯한 아시아 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 전략”이라고 분석했다.